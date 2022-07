Zpráva: Český filmový ústav 2022

15. 7. 2022 Drama o průniku kapitalismu a životního prostředí a biografie kontroverzní české herečky mezi vítězi roku 2022 za nejlepší nerealizovaný scénář

Vítězové místní scenáristické soutěže 2022 (zleva doprava): David Semler, Pavel Gotthard, Peter Kazda, Thomas Weinrib a Victor Polsny

The Česká filmová nadace Každoročně pořádá místní scenáristickou soutěž, která vyzdvihuje nejzajímavější a nejlépe napsané místní scénáře. Soutěž má prokazatelné zkušenosti s udělováním slibných scénářů, které jsou rychle realizovány. dobové drama Krištof Psychologický příběh vedený ženami Obyčejné selhání (Viz zprávy), dobové životopisné drama El Boemo (Sledujte zprávy) A další road movie brutální horko (Viz Aktuality) Patří do nejnovější skupiny dokončených filmů podle oceňovaných scénářů Nadace českého filmu. Letošní porota přečetla s předstihem 95 scénářů, které zahrnují řadu příběhů od dramatu, komedie a fantasy až po krimi. „Důležitá je možnost brzké adaptace vítězných scénářů do filmové podoby, o čemž svědčí i to, že tři vítězné scénáře jsou podporovány Fondem českého filmu, dva mají opční smlouvu s jedním z producentů a dva scénáristé jsou již spolupracujeme s budoucími režiséry“ Martin Chalubskýčlen České filmové nadace, pro vítěze roku 2022.

(Článek pokračuje níže – informace o firmě)

Hlavní kategorie:

Literární příprava pro hrané filmy – neověřený text

Les – Peter Čazda, Tomáš Weinerb

Česká filmová nadace ocenila nejnovější projekt tvůrčího týmu, který stojí za kritikou ceněným životopisným filmem Jsem Olga Hepnarová . Produkční, scenáristický a režijní tým Petr Kazda A Tomáš Weinerb Funguje na Les Dokončují svůj druhý celovečerní film Nikdo mě nemiluje (Přečtěte si zprávy). Nové dílo znamená odklon od dramat, která se točí kolem cizích lidí Jsem Olga Hepnarová A Nikdo mě nemiluje. Příběh sleduje příběh rodiny Leborů, majitele pily, který se vydává za dobrodružstvím poté, co hurikán způsobil zkázu v lese. Finanční příležitost v přírodní katastrofě vidí jako způsob, jak zabezpečit rodinu. Celá situace se vymyká kontrole LIBOR k tragickým výsledkům. Les Spojuje myšlenky pozdního kapitalismu, ekologie a současné společenské reality. Projekt byl nedávno vybrán pro průmyslovou iniciativu Cannes L’Atelier. Za projektem stojí francouzský koproducent jeho dvou celovečerních filmů, Arizona Films Productions, protože film produkuje česká outfit nutprodukce. Vývoj a produkci podpořil Český filmový fond a hlavní natáčení je připraveno na léto/podzim 2023.

Vlasta – Pavel Gotthard

Text Vlasta Autorem českého televizního seriálu herec (přečtěte si zprávy), Pavel Gotthard, oceněný v hlavní kategorii. Gotthardová vycházela ve scénáři ze skutečného života české herečky Vlasta Kramostová, která byla známá jako opozičnice, její jméno se však na začátku 90. let objevilo na seznamech spolupracovníků tajných služeb. Příběh sleduje hrdinku přes zásadní okamžiky jejího života, které se dotýkají jejích motivací, rozhodnutí a důsledků, které ji dohnaly k extremismu. Hlavními tématy příběhu jsou vyrovnání se s vinou, přiznáními a katarzí. Vývoj filmu již podpořil Fond českého filmu a film vyrábí Viktor Schwartz Z Cineart TV Praha. český režisér Jaroslav Brabeckterý nedávno pracoval na televizních projektech poté, co režíroval celovečerní filmy ošklivé kuře nebo hororový příběh V 90. letech byl připojen k vedení filmu.

strašidelný tanec – Viktor Polský

další VlastaA strašidelný tanec Jde také o scénář s autobiografickým rozměrem zaměřený na poslední dny komunistického prezidenta Československa, Klement Gottwald. Paulsni odhalil, že byl inspirací pro psaní strašidelný tanec „současnou dobou, ve které žijeme“ a dodal, že příběh je hlavně o manipulaci. V jeho posledních dnech se lidé kolem prezidenta ocitají v situaci plné chaosu a lží, neschopní, ale schopní podvádět. Scénář vycházel z dlouho hodnocených výpovědí Gottwaldových lékařů.

Kategorie hvězd zítřka:

zlobivé děti – David Semler

Zvláštní kategorii věnuje Česká filmová nadace mladým spisovatelům do 35 let. Porota vybrala scénář zlobivé děti autorem David Semler. Semmler za povídku získal v roce 2010 Národní literární cenu pro mladé spisovatele království úsměvů Pak jsem přešel na scenáristiku. Napsal více než 3 celovečerní scénáře a více než 10 krátkých filmových scénářů, z nichž jeden nese název Musí to být bolestivékdyž jdu ven. zlobivé děti Jde o drama, které obsahuje prvky satirické komedie o „(nesprávném) spojení mezi rodiči a dětmi, slyšícími a neslyšícími, těmi, kteří jsou zamilovaní, a těmi, kteří milovat nechtějí nebo nemohou.“ Tlumočník znakového jazyka Lucia má uvězněného nového klienta. Slyší, ale má syna, který je hluchý a nemůže s ním komunikovat. Lucy jim pomáhá komunikovat a vytvářet pouto. zlobivé děti Je popisován jako příběh o „neobvyklém milostném trojúhelníku“. Vznik prvního návrhu scénáře podpořil Fond českého filmu.