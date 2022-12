The Walking Dead Season 11 bude k dispozici na Netflixu v lednu 2023 – The UBJ

Po dokončení jedenácté a poslední sezóny na AMC bude The Walking Dead debutovat na Netflixu v USA v lednu 2023. (Ostatní regiony se budou lišit). Přehlídka, která je adaptací stejnojmenného komiksu, je oporou na AMC a Netflix (v závislosti na tom, kde se zdržujete) po celá léta. Pořad je k dispozici na Netflixu v USA od roku 2014 a nové sezóny vyšly později (kromě sezóny 10, která byla zpožděna kvůli COVID-19). Poslední epizoda 11. řady byla přiblížena. V minulé sezóně bude 24 epizod, o dvě více než v 10. sezóně.

Jak již bylo zmíněno, Netflix má pouze The Walking Dead. Různé vedlejší série se všechny objevily na konkurenčních streamovacích platformách po celém světě, včetně Amazon Prime, Disney+ a dalších. První várka epizod 11. řady byla zpřístupněna již v srpnu 2021 a finále sezóny bylo odvysíláno 20. listopadu 2022. Podle Unogs bude 11. řada dostupná na Netflixu v nejméně 26 zemích.

Kdy Netflix vydá The Walking Dead Season 11?

Netflix obvykle vydává nové sezóny těsně před začátkem příští sezóny AMC, ale to nebude tento případ. 11. řada měla dorazit mezi 113 a 161 dny po datu jejího ukončení, což by bylo mezi březnem a dubnem 2023. 11. řada The Walking Dead bude dostupná na Netflixu v USA 6. ledna 2023.

Sezóna 11 je v současné době exkluzivní pro AMC+ v USA, a to buď prostřednictvím kanálů Amazon Prime, nebo přímo. Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Indie a další země již obdržely 8 epizod The Walking Dead Season 11. Netflix Canada nepotvrdila, kdy bude Season 11 The Walking Dead k dispozici.

The Walking Dead nakonec Netflix opustí, ale jak dlouho to bude trvat, není známo. Můžeme získat nápady z jiných show AMC. Pokud se The Walking Dead bude řídit plánem odjezdů Hell on Wheels, show opustí Netflix po roce 2026.

Mimo USA má nový domov pro streamování seriálu premiéru exkluzivně na Disney+. To je místo, kde se show v současné době vysílá v mnoha zemích, včetně Spojeného království. V USA věříme, že show bude nakonec exkluzivitou AMC+.

Zobrazení po: 56

Příbuzný