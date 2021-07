První a jedinou zlatou olympijskou medaili českého jezdeckého týmu získal československý jezdecký důstojník Franti க் ek Ventura na OH 1928 v Amsterdamu.

Spolu se svým koněm Elliottem dokázal Ventura zvítězit v amsterdamské osobní parkurové soutěži, aniž by získal trestný bod.

Ventura, který po svém vítězství odešel do důchodu, bude po osmi letech s československým jezdeckým týmem celebrovat olympiádu v Berlíně v roce 1936. Jedná se o poslední olympiádu, která zahrnuje český jezdecký tým za 85 let.

Na letošní olympijské hry v Tokiu se kvalifikovali čtyři čeští jezdci – Anna Kelnerová, Ali Obatrne, Ontiz Swara a Kamil Babosek.

Během jejich výstupu byl 11letý tmavě hnědý hřebec „Varnes“ původně zakoupen v Nizozemsku, ale většinu svého celoživotního tréninku strávil v jihočeském městě Bezek na statku ve vlastnictví chovatele koní Jacoba Eterby .

“Zůstal v naší stodole od dvou do devíti let.” Později na mistrovství světa v Olomouci ukázal Varnes své schopnosti soutěžit v mezinárodním měřítku a na olympiádu ho nominoval Kamil Babusek. “

Kamil Babusek měl několik příležitostí vyzkoušet si koně. Pomohli českému týmu vyhrát letošní mezinárodní jezdecké mistrovství Pražského poháru a později se prosadili na prestižní mezinárodní výstavě koní Piazza de Siana v Římě.

Před svou olympijskou premiérou musel Varnes strávit čas v izolaci v německém Cáchách, než se vydal na 37hodinový let do japonského hlavního města.

Podle jeho jezdce Kamila Babuska však Varnuse neovlivnily všechny problémy s tím spojené.

“Vím, že má hodně charakteru a velké srdce.” Varness je neuvěřitelně tichý, takže vím, že nemá problém se všemi souvisejícími činnostmi, jako je let do Tokia. Není nervózní, udržuje koncentraci. “

V každé z různých jezdeckých divizí se mohou účastnit pouze tři jezdci týmu, tj. Jeden člen týmu musí jednat jako rovnováha.

Tým se však již rozhodl přejít na Rider Ondez Swara, divizi jednotlivců a týmů, aby měl každý člen týmu příležitost být zastoupen.

Zatím to vypadá, že Varness a Kamil Babosek budou soutěžit v jednotlivých zápasech.

Baboskova kolegyně Anna Kelnerová také pravděpodobně upoutá pozornost v Tokiu.

Shozambur (24) je jedinou ženou v českém jezdeckém týmu a dcerou Petera Kelnera, který byl v České republice bohatý, dokud nebyl letos tragicky zabit při havárii vrtulníku.

Kelnerová je dvojnásobná česká juniorská národní šampionka a byla součástí týmu, který letos vyhrál pražský Pohár národů. Bude jezdit na Catch Me If You Can Old, což je zkušená klisna, která mu byla darována od jeho otce.

Na letošních olympijských hrách v Tokiu se koná šest jezdeckých akcí. Kvalifikace pro týmovou skokovou soutěž, která je mezi českými fanoušky jízdy velmi očekávaná, začíná 6. srpna ve 12 hodin.