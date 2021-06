Změna klimatu: Studie ukazuje, že množství tepla zachyceného Zemí se za pouhých 15 let zdvojnásobilo

Norman Loeb, vědec NASA a hlavní autor studie, uvedl: „Planeta spotřebovává více energie, což bude znamenat větší zvýšení teploty a více tání mořského ledu a sněhu, což povede ke zvýšení hladiny moře – vše věci, na kterých společnosti opravdu záleží. “

Studie zveřejněná tento týden v Journal of Geophysical Research Letters Zjistil, že to, co je známé jako energetická nerovnováha Země – rozdíl mezi tím, kolik energie ze Slunce absorbuje planeta a kolik energie vyzařuje zpět do vesmíru – se od roku 2005 do roku 2019 téměř zdvojnásobil. Výsledek byl „úžasný“, tvrdí napsal výzkumný tým.