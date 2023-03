Carlos Alcaraz, Sabalenka postupují do čtvrtého kola Miami Open

Španěl Carlos Alcaraz porazil Srba Dušana Lajoviče 6:0, 7:6 (5) a v úterý se utká s Američanem Tommym Paulem.

Světová dvojka Běloruska Aryna Sabalenková v neděli porazila Češku Marii Bouzkovou 6-1 6-2.

„Prohrál jsem první a jediný zápas, který jsem kdy hrál proti Tommymu,“ řekl Alcaraz. „Vím, že je to opravdu talentovaný a tvrdý hráč, takže musím hrát co nejlépe. Uvidíme, co bude v úterý.

Paul a jeho kolega č. 10 Taylor Fritz postoupili ve dvou setech.

Kanaďanka Bianca Andreescuová – šampionka US Open z roku 2019 – porazila Američanku Sofii Keninovou, šampionku Australian Open z roku 2020, 6:4, 6:4.

Andreescuová se potřetí kvalifikovala do čtvrtého kola turnaje. Na jednoho Kenina měla sedm es a on dvakrát chyboval pouze jednou, když vyhrála třetí zápas v řadě mezi dvěma grandslamovými šampionkami. Andreescu proměnil všechny tři brejkové šance.

V dalších zápasech Češka Barbora Krejková porazila Američanku Madison Keysovou 7:6 (4), 6:3.

Ruska Jekatěrina Alexandrovová porazila také světovou devátou Belindu Bencicovou ze Švýcarska, držitelku zlaté olympijské medaile z Tokia, 7:6(8), 6:3; Markéta Vondroušová porazila v utkání Česka Karolínu Plíškovou 6-1 6-2. Rumunka Sorana Cirsteaová porazila Češku Karolinu Musovou 7:5, 6:1. Ruska a Varvara Gracheva porazily Polku Magdalenu Fritsch 6-1, 6-2.

Na straně mužů porazil Nizozemec Butch van de Zandsholb norského č. 4 Caspera Ruuda 3:6, 6:4, 6:4.

Van de Zandschulp měl 12 es k Ruudovým šesti, ale každý měl tři dvojchyby. Van de Zandsholb se v dalším kole utká s Finem Emilem Rossovorim.

Paul porazil Španěla Alejandra Davidoviče Fokinu 6-3 7-5 s pomocí osmi es. Fokina měl šest dvojchyb.

Fritz porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6-4 6-4. Shapovalov měl sedm dvojchyb. Fritz se střetne s dánskou světovou osmičkou Holgerem Rohnem, který porazil Argentince Diega Schwartzmana 6-4, 6-2.

„Myslím, že to bude těžký zápas v posledních 16,“ řekl Fritz. „Já sám hraji s Holgerem velmi obtížnou remízu. Jsem nadšený, že s ním budu hrát. Ještě jsme nehráli. Nejsem si úplně jistý, co si o jeho hře myslet. Je zjevně velmi dobrý.“

Rus Andrei Rublev také poslal Srba Miomira Kecmanoviče 6-1, 6-2.