Analýza – Tvůrci středoevropské politiky se snaží čekat na zvýšení sazeb Podle agentury Reuters

2/2

© Reuters. SOUBOROVÉ FOTO: Mince v českých korunách se objevují před logem České centrální banky (ČNB) na této ilustrační fotografii dne 1. dubna 2017. REUTERS/David W. Černý/Ilustrace/



2/2

Autor: Jason Hofitt

PRAHA (Reuters) – Politici ve střední Evropě se snaží ukončit cyklus zvyšování úrokových sazeb, který trvá od loňského roku, přestože inflační tlaky přetrvávají a hlavní světové centrální banky nadále usilují o zvyšování sazeb.

Zatímco loni byl kraj ve zpřísňování politiky před ostatními, nyní chce jako první volat po prodloužení času. Zda to dokáže, bude z velké části záviset na zmírnění mzdových tlaků a na tom, jak slabý sentiment na trhu ovlivní jejich měny.

Centrální banky Maďarska, České republiky a Polska zahájí v úterý kolo politických schůzek s tvůrci sazeb v Budapešti, aby posoudili, co by mohlo být posledním zvýšením.

Česká národní banka, která se sešla ve čtvrtek, ponechala úrokové sazby v srpnu poprvé po více než roce beze změny, zatímco guvernér Polské národní banky tento měsíc naznačil, že konečné zvýšení sazeb, nebo dokonce žádná změna, by mohlo přijít v roce Říjen. 5 setkání.

Pohyby k ukončení tažných cyklů nejsou bez rizik. Trhy se obracejí proti rizikovějším aktivům rozvíjejících se trhů, protože americká centrální banka agresivně zvýšila úrokové sazby – čímž podpořila dolar – zatímco růst mezd ve střední Evropě na většině míst rychle zrychluje.

To by mohlo zvýšit tlak na inflaci, která je stále na svém vrcholu, a prodloužit boj regionu s největším zvýšením cen za desítky let do příštího roku.

Analytici tvrdí, že by to mohlo udržet sazby zvýšené po delší dobu nebo může být zapotřebí další zpřísnění politiky.

„V Maďarsku si myslím, že stále existuje způsob (zvýšit úrokové sazby),“ řekl Juraj Kotian, ekonom Erste Group Bank.

Maďarská národní banka minulý měsíc zvýšila klíčovou sazbu na 11,75 %, což je od června 2021 více než 1100 bazických bodů.

Zástupce guvernéra Barnabáš Viraj minulý týden řekl, že banka by mohla v úterý zvýšit sazby o 50, 75 nebo 100 bazických bodů, poté jsou „na stole všechny možnosti“, včetně ukončení zvyšování sazeb najednou nebo postupného ukončení cyklu v několika kroky.menší. . Navzdory tomu analytici vidí další růst cen i po úterý. V srpnu byla míra inflace 15,6 %. Mzdy však stále držely tempo, v červenci meziročně vzrostly o 15,3 %, což je sedmý dvouciferný nárůst v řadě. Stejně tak forint letos ztratil více než 9 % a v červenci dosáhl historického minima 416,90 za euro, protože Budapešť vstoupila do sporu s unijní exekutivou kvůli otázkám právního státu, které brání vyplacení potřebných finančních prostředků. V pondělí se jich zobchodovalo asi 408. „Zpřísnění (po úterý) je oprávněné. Otázkou je pouze úroveň,“ řekl Kotian s tím, že menší navýšení je možné. Mzdové tlaky Také Polsko zaznamenalo od února dvouciferný růst mezd s inflací přesahující 16 %. Polská vláda také vynakládá velké částky na zmrazení cen energií pro lidi postižené rostoucími účty. Zatímco guvernér centrální banky Adam Glapinsky v říjnu nasměroval úrokové sazby na potenciální vrchol 7,00 %, Goldman Sachs (NYSE: NYSE) uvedl, že růst mezd, fiskální uvolňování a měnové tlaky znesnadní bance splnění tohoto cíle a ceny mohou pokračovat. vstát. . „Kromě vývoje inflace se domníváme, že hlavním faktorem, který rozhodne o tom, zda (centrální banka) bude schopna udržet svou současnou pozici, je rozsah tlaku na pokles zlotého,“ dodala. Tlaku na měnu čelí i česká centrální banka, která však použila miliardy eur ze svých obrovských mezinárodních rezerv k intervencím na trzích, aby zabránila přílišnému oslabení. V srpnu míra inflace zpomalila na 17,2 %, což je první známka vrcholu cen ve střední Evropě. Mzdové tlaky v České republice jsou také utlumenější než v Polsku nebo Maďarsku, což dává tamní centrální bance největší šanci na udržení úrokových sazeb.

Politici ale stále sledují známky růstu mezd na napjatém trhu práce. Zvyšuje se také podpora české vlády ke zmírnění dopadů energetické krize. „Zejména v Polsku a České republice centrální banky ukončují své cykly zpřísňování, protože vlády oznamují větší fiskální podporu,“ řekl Liam Beach, hlavní ekonom Capital Economics, a dodal, že to riskuje udržení silných cenových tlaků. „To znamená, že centrální banky buď udrží úrokové sazby vysoko až do příštího roku, možná do roku 2024, nebo pokud tyto cenové tlaky v příštích několika měsících zůstanou silné, možná budou muset sazby znovu zvýšit.“