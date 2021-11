Proč je v Pandora’s Papers tak málo bohatých Američanů?

Listy Pandora jsou nejnovější a nejlepší externí detektory dokumentů. (Fotografie … [+] Ilustrace Mykola Tys / SOPA Images / LightRocket přes Getty Images SOPA Images / LightRocket přes Getty Images



tzv listy pandory Novinka vyšla nedávno, jak ji zveřejnil Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) z přibližně 11,9 milionu dokumentů, které byly dříve zainteresovanými stranami považovány za důvěrné, shromážděných od 14 firem poskytujících finanční služby sídlících v offshore dlužníkových rájích, které zjevně podceňovaly rozpočty svých IT oddělení, pokud jde o prevenci pirátství. Tehdy mi začali volat novináři, kteří se ptali, proč je v těchto dokumentech zmíněno tak málo bohatých Američanů.

Existují dva důvody, jakýkoli druh překrývání v jednom. Hlavním důvodem, proč se bohatí Američané běžně neobjevují na offshore zveřejněních, jako je tato, je to, že náklady a přínosy skrývání offshore účtů před IRS nejsou příznivé.

Pokud jde o výhody, americké daňové právo je velmi příznivé pro bohaté Američany, protože jsou schopni převést to, co by jinak podléhalo dani z příjmu v nejvyšší federální skupině (37 %), na dlouhodobé kapitálové zisky (LTCG) s relativně malými náklady. plánování. Kdekoli od 0 % do 20 % v závislosti na podmínkách. Ani to však nevypovídá o všem, protože daňový řád nezdaňuje kapitálové zisky ročně, ale zdaňuje je až při realizaci zisku, tedy při konečném prodeji aktiva. To je důvod, proč Jeff Bezos nebo Elon Musk mohou sledovat, jak jejich čisté jmění roste o desítky miliard v daném roce, ale platí daň pouze za nepatrný zlomek Amazonu nebo Tesly.

TSLA

Akcie, které v daném roce zlikvidovali, pokud nějaké byly, navíc ke svému relativně nominálnímu platu. Ale i nejvyšší sazba LTCG je pouze 20 %, což je skvělé ve srovnání s o 37 % vyšší daní z příjmu v USA a často mnohem vyššími daňovými rozpětími v jiných velkých průmyslových zemích.

Na straně nákladů jsou pokuty a penále za nezveřejněné zahraniční účty velmi bolestivé a samozřejmě existuje po nějakou dobu v Club Fed potenciál k daňovým únikům. Vzhledem k tomu, že peníze již nejsou ve skutečnosti převedeny, alespoň mimo úrovně maloobchodního financování, je tolik a často sledováno peněžní toky, že šance na dopadení jsou velmi vysoké, a to ještě předtím, než si člověk vzpomene na skupiny jako ICIJ číhající kolem . Navíc, jen to, že se dostanete do pozice obviněné z daňových úniků v zahraničí, by mohlo mít vážné důsledky, pokud jde o jejich propuštění z jejich společností, a tím poškození jejich majetkových účastí a potenciálně mnohem větší prohloubení jejich čistého jmění. Dokonce i nejhorší z trestů IRS. Bohatým Američanům se tedy nevyplatí ani na nanosekundu uvažovat o daňových únikech v zahraničí.

To neznamená, že bohatí Američané někdy nepoužívají offshore plánování pro ten či onen nebo jakýkoli jiný účel, ale že v naprosté většině případů, kdy tak činí, je to na základě plně oznámeno IRS a s doporučením od drahé mezinárodní daňové právní kanceláře.Její funkcí je udržet ji mimo problémy.

To je tedy důvod číslo jedna, proč se bohatí Američané jen zřídka objevují v těchto odhaleních a matou novináře, kteří věří, že každý poklad dokumentů náhle odhalí hejno Američanů, kteří skrývají peníze v zahraničí, ale pak jsou bolestně zklamáni. Druhý důvod je poněkud podobný prvnímu: Spojené státy samotné jsou daňovým rájem, ne-li největším daňovým rájem na planetě.

Pandora Papers ukazují, že offshore útočiště jsou z velké části obrovským propadem nevydělaných zahraničních peněz, které lze investovat ve Spojených státech. Doslovná citace z Webové stránky Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů:

Mezi skrytými poklady odhalenými dokumenty:

Sídlo za 22 milionů dolarů na Francouzské riviéře – plné kin a dvou bazénů – koupil prostřednictvím offshore společností český populistický premiér, miliardář, který kritizoval korupci ekonomických a politických elit. Více než 13 milionů dolarů je uvězněno v truhle zastíněné tajemstvím na Velkých pláních Spojených států potomkem jedné z nejmocnějších guatemalských rodin, dynastie, která ovládá skupinu mýdel a rtěnek, která byla obviněna z poškozování pracovníků a půdy. . Tři vila na pláži v Malibu koupil jordánský král prostřednictvím tří offshore společností za 68 milionů dolarů v letech poté, co Jordánci zaplnili ulice během arabského jara na protest proti nezaměstnanosti a korupci.

Zde je třeba připomenout, že zhruba poslední půlstoletí byly Spojené státy z hlediska investic světovým finančním centrem. Peníze proudí ze Spojených států na investice, tyto investice vytvářejí zisky v zahraničí a tyto zisky se vracejí do Spojených států, kde jsou znovu reinvestovány. Tento oběhový tok investic a návratnosti investic generuje významný příjem pro americké finanční společnosti a přispívá k financování největšího sektoru americké ekonomiky, který se odhaduje na 22 % HDP USA. Pro Spojené státy tedy po léta dávalo ekonomický smysl, aby přijaly zákony a předpisy, které by co nejvíce usnadnily cizincům zde investovat.

Jak jsou ale tyto zahraniční investice sledovány a regulovány? Tok peněz přes finanční centra USA je jistě sledován, ale tam se americký systém rozpadá, pokud jde o zahraniční peníze. Popis práce IRS je především pro posuzování a zdanění amerických občanů a korporací, jakož i zisků získaných ve Spojených státech zahraničními osobami, které zde podnikají. Odhalování zahraniční korupce není v popisu práce IRS, pokud se z těchto peněz platí daně. Americké ministerstvo financí mimo IRS má určitou odpovědnost za předcházení špinavému praní špinavých peněz na půdě USA, jak dokládají formuláře SAR (Suspicious Activity Report), které mají být podány, ale existuje jen málo důkazů o tom, že by ministerstvo financí USA hodně vkládalo. úsilí o tuto odpovědnost.

USA se tak staly předním daňovým rájem, který umožnil cizincům uniknout relativně vysokým daním v jejich domovských zemích a umožnil daňovou arbitráž, kde by cizinec – v nejhorším případě – zaplatil 20% daň LTCG ze své investice, za předpokladu, že s určitým daňovým plánováním , nemohli se žádné dani vyhnout tak úplně, jak jen to bylo možné. Po cestě to také umožňuje zahraničním vládním úředníkům a jim podobným s bohatstvím daleko přesahujícím jejich skromné ​​platy, tj..E. , Získali ho jejich korupcí, aby toto bohatství skryli před svými lidmi v jejich domovech. To se tady vlastně děje. Opravdu jordánský král potřebuje tři domy v Malibu? To samozřejmě ne, ale kalifornská nemovitost je obecně dobrá investice a při prodeji samozřejmě podléhá sazbě LTCG, která může nebo nemusí být ve skutečnosti zaplacena.

Co s tím vším dělat, je nad rámec tohoto článku, ale dovolte mi, abych vás nechal s myšlenkou: pokud by všechny tyto cizí peníze odtekly zpět ze Spojených států najednou, ekonomický dopad na Spojené státy by byl katastrofální. Opět více než 1/5 americké ekonomiky spadá do finančního sektoru, a pokud USA náhle přestanou být světovým daňovým rájem, stane se něco mnohem horšího než legrace. Otázkou amerických tvůrců politik, za předpokladu, že mají skutečný sklon čelit těmto problémům, je tedy to, jak obejít ty nejhorší pachatele, aniž by to ohrozilo kruhový systém investic v zahraničí, zisků v zahraničí a zisků reinvestovaných ve Spojených státech. z peněz.

Snad nejzřejmějším řešením je jednoduše zvýšit transparentnost, což znamená, že všechny toky peněz do Spojených států lze vysledovat od jejich zdroje až po jejich konečné investiční místo určení. Tento druh transparentnosti by umožnil finančním a protikorupčním orgánům v zahraničí jednat, za předpokladu, že jsou schopny tak učinit politicky. Ještě důležitější je, že to také umožní lidem v těchto zemích, aby sami viděli, jaký prospěch mají jejich vůdci. Této transparentnosti se však některé americké společnosti velmi brání, myslím, že důvěřuji společnostem, korporátním poskytovatelům a mezinárodním právním firmám, protože by to mohlo rozmělnit značný počet jejich klientů – a vyvažují, že pokud nebude tento druh investic povolen v USA tito zahraniční investoři jednoduše vezmou své bohatství, legitimně vydělané nebo nelegálně nabyté, jinam. Uvidí se, zda Kongres bude nebo nebude schopen najít politickou páteř, která by tomuto problému čelila, kromě nějakého zbytečného předstírání.

Každopádně účelem tohoto článku bylo říci vám, proč se v těchto offshore nálezech objevilo relativně málo bohatých Američanů, a teď už to víte.