Detroit Red Wings vydává aktualizaci zranění

Detroit Red Wings má Vydána oficiální aktualizace na mě Filip Zadinapo zranění dolní části těla před několika dny. Mladý útočník bude mimo šest až osm týdnů, čímž zastaví to, co byl již tak neuspokojivý začátek sezony. Jak oznámil trenér Derek Lalonde Tyler Bertozzi A Jake Wollman Bude to trvat dalších sedm až deset dní Oscar Sundqvist Je uvedena jako denní hra, ale musí se hrát ve čtvrtek.

Dvaadvacetiletý Zadina prošel v devíti zápasech zcela bez branek, než se zranil, přičemž vstřelil pouze 12 střel na branku. To bylo běžné téma v jeho mladé kariéře, která přinesla pouze 25 gólů a 61 bodů ve 169 zápasech. V roce 2018 byl vyhlášen celkově šestý a od českého útočníka se dalo hodně čekat, zvlášť když jako náctiletý nováček v AHL nastřílel 16 gólů. Ale skórování pro něj v NHL nebylo konzistentní a nyní promešká větší část dvou měsíců, kdy je tým konečně ve sporu.

Pokud je pro Zadinu pozitivní stránka, je to to, že letos v létě skutečně podepsal tříletou smlouvu na 5,475 milionu dolarů, která ho vyřadí z provozu až do roku 2024-25. Red Wings mají letos dostatek krycího prostoru, takže nezáleží na tom, jestli to udělají pod 1,825 milionu dolarů, ale nebude tomu tak vždy. s Bertozzim, Dylan Larkin A další plánovaní pro neomezenou volnou agenturu a potřebující velká rozšíření, peníze v Detroitu se budou do budoucna počítat o něco blíž.

Doufejme, že tentokrát ho trochu přivedete zpět a bude zpátky na lepším místě, ale v jeho nepřítomnosti budou vpřed i další hráči. Není jasné, jakou roli mu po návratu zanechá, zvláště vzhledem k tomu, jak málo měl před zraněním.