Eh, jinými slovy – The New York Times

Existuje několik dalších jemnějších indicií. „Erotický umělec?“ 22-Across míří do JUNK DRAWER, místa, kde můžete najít lepicí pásku, uvolněné hřebíky a staré balíčky sójové omáčky, Pokud jste se v poslední době nepřestěhovali. Ale sexy? Ach, ale tento „umělec“ vám „nakreslí“ obrázekodpad„: Myslí si „Titánskýnapříklad. 71 – via – „Switching hitter?“ – obzvláště elegantní. Odpovědí je záblesk světla. Místo baseballového míčku si vzpomeňte na pohyb používaný s nástěnným vypínačem.

Obtížný důkaz

52 a. „Anthony Hopkins to vyhrál za pouhých 16 minut času na obrazovce“ je vyhodnocen jako nejlepší herec a odkazuje na jeho roli Hannibala Lectera ve filmu „Silence of the Lambs“. Podle všeho Dokonce i režisér filmu Jonathan Demme Překvapilo mě, že Hopkins byl nominován na nejlepšího herce místo na herce ve vedlejší roli, ale po letech jsou chvíle s Hannibalem Lecterem… Strašně nezapomenutelné.

55 a. „Jeden trefí mezerník?“ Donutil mě přemýšlet o jednom z nich V Hamletovi pracují opice na psacím stroji (Dovedete si představit, že byste viděli někoho vytvořit dokonalou kopii bez všech kódových slov poskládaných dohromady?) Místo toho se toto vodítko rozkládá na Vetřelec, což znamená, že jde o odkaz na Mos Eisley CantinaPředstavuji si.

14 d. Hm, začíná ještě někdo vidět „er“ evžádnýAnožádnýH? Já ano, hžádnýe, to je zajímavá shoda okolností – tento průvodce není součástí sady témat. Ale „píseň Indigo Girls s refrénem ‚Sečtěte sumu opravdové lásky / Vynásobte život podle…‘“ končí POWER OF TWO, která, když se změní pomocí tohoto tematického základu, se stane „pow of two“.

70 D. Tento záznam odráží 14D a obsahuje další „ehm“, něco, co jsem považoval za zřejmé, když jsem se snažil vyřešit problém „neodvolatelný, jako soudní rozhodnutí“. Potřebovali jste mnoho dopisů z protínajících se záznamů, abyste dospěli k průkaznosti, která Pochází z latiny a znamená „konečný“ nebo „rozhodující“. Poprvé se objevuje v Times Crossword.