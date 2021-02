Studie ukazují, že typ koronového viru v Kalifornii bude pravděpodobně nakažlivější a může způsobit závažnější onemocnění

Varianta narozená v Kalifornii, která se od začátku roku široce rozšířila po většině států, se zdá být nakažlivější než jiné verze koronaviru a může také způsobit závažnější onemocnění a poněkud rezistentní na imunitní odpověď těla, podle dvě studie zveřejněné v pondělí.

Do konce ledna představovala proměnná více než polovinu případů analyzovaných vědci z UCSF v jedné studii, která zkoumala údaje ze 44 kalifornských 58 krajů, včetně všech devíti z okresů Bay Area. Ještě v loňském září byla varianta vzácná a představovala méně než 1% případů.

Tyto dvě studie, z University of California v San Francisku a studie Chan Zuckerberg BioHub, jsou první, které ukazují, že takzvaná kalifornská varianta se šíří snadněji než jiné a má další znepokojivé rysy. Vědci měli podezření, že varianta byla nakažlivější na základě toho, jak rychle explodovala v některých částech státu, a protože byla spojena s několika velkými ohnisky, ale zatím jim chybí přesvědčivé důkazy.

Vědci z Chan Zuckerberg Biohub a UCSF zkoumali pozitivní výsledky testů v misijní čtvrti a zjistili, že přibližně 35% členů rodiny nakazilo infekci, když byl jeden případ kalifornské varianty přivezen domů; Míra útoku u ostatních variant byla kolem 26%.

Samostatně studie Dr. Charlese Chiu z Kalifornské univerzity v San Francisku také našla důkaz, že varianta je nakažlivější. Navíc jeho tým zjistil, že lidé s touto variantou pravděpodobněji skončí na jednotce intenzivní péče nebo zemřou. Laboratorní testy ukázaly, že proměnná méně reagovala na protilátky produkované lidmi, kteří byli dříve infikováni. Z výsledků nebylo jasné, zda varianta méně reagovala na vakcíny.

„Je pravděpodobné, že bude klasifikován jako jiný typ úzkosti, který vyžaduje okamžité sledování,“ napsal Qiu a tým autorů v článku o studii. Obě studie dosud nebyly zveřejněny.

„Nechceme být v úžasu. Není to tak agresivní jako britská varianta,“ řekl spolupředseda Biohub Joe Derezi. Varianta ze Spojeného království, známá jako B.1.117, je zhruba o 50% nakažlivější než „The původní virus pochází z Číny. Zdůrazňuje však potřebu tento kmen pečlivě zkoumat a provádět o něm další studie. Musíme si uvědomit, že v komunitě existuje a rychle se šíří. “

Navzdory tomu Chiu uvedl, že další studie může ve skutečnosti ukázat, že varianta v Kalifornii je stejně nakažlivá jako typ nalezený ve Velké Británii.

„S touto alternativou je třeba zacházet se stejnou mírou znepokojení jako s ostatními proměnnými,“ řekl Qiu v pondělním rozhovoru. „Vlastně mě tento konkrétní druh velmi znepokojuje. Je to v podstatě většina případů právě teď v celé Kalifornii.“

Varianty koronaviru se v pandemii stávají stále větší obavou, protože celosvětově se objevují mutované verze viru, které jsou nakažlivější, způsobují vážnější onemocnění nebo jsou částečně rezistentní na vakcíny. Úředníci veřejného zdraví se snaží částečně imunizovat velké části země, aby omezili případy a zabránili další mutaci viru.

Odborníci na infekční choroby se o variantu v Kalifornii poprvé začali zajímat v lednu, kdy dva týmy vědců – jeden na Kalifornské univerzitě v San Francisku a druhý v Los Angeles – zjistili, že se rychle šíří v několika komunitách, včetně některých v Oblast zátoky. Bylo zjištěno, že tato varianta je zdrojem závažného ohniska v Kaiser Permanente v San Jose, kde bylo nakaženo více než 90 lidí.

Došlo k určitému zmatku ohledně toho, co by se dalo nazvat kalifornskou variantou, a ve skutečnosti jde o dva samostatné, ale velmi podobné druhy, které sdílejí stejné hlavní mutace. Kalifornské ministerstvo veřejného zdraví je označuje jako B.1.429 a B.1.427, ale obě proměnné se také nazývají CAL.20C nebo se někdy označují jako jediná mutace, L452R.

Tato mutace je klíčem k kalifornské proměnné. Nachází se na špičatém proteinu – místě viru, kde kontaktuje lidské buňky. Kvůli umístění se předpokládá, že mutace L452R zvyšuje schopnost viru se připojit k lidským buňkám, což činí variantu nakažlivější.

Studie Chiu použila několik technik ke zkoumání rozsahu nakažlivé kalifornské varianty a toho, zda způsobuje závažnější onemocnění, nebo zda může být rezistentní na imunitní odpověď, a to buď očkováním, nebo předchozí infekcí.

Jeho tým zjistil, že se zdálo, že varianta se šíří rychleji. Virus byl navíc koncentrovanější ve vzorcích odebraných od jedinců infikovaných variantou. Oba jsou příznaky zvýšené infekce. Vědci také zjistili, že varianta byla nakažlivější v laboratorních studiích.

Výzkum také ukázal, že proměnná byla spojena s vyšším rizikem umístění na ventilátor, léčby na jednotce intenzivní péče a smrti. Ale Qiu uvedl, že počet případů v nemocnici, na kterou se jeho tým podíval, je relativně nízký a je zapotřebí další studie, aby se potvrdilo, že náhrada způsobuje vážnější onemocnění.

Tým také zkoumal imunitní odpověď proti variantě u lidí, kteří byli očkováni nebo kteří byli dříve infikováni koronavirem. Varianta byla rezistentní na určité protilátky z obou skupin – což je známkou toho, že vakcíny mohou být trochu oslabeny a že lidé mohou být touto variantou opět náchylní k infekci.

Qiu ale řekl, že věří, že vakcíny budou stále účinné. „Obecně jsou odpovědi na vakcíny velmi silné,“ řekl.

Výzkum mise District koordinoval Unidos en Salud, spolupráce mezi Chan Zuckerberg Biohub, UCSF, San Francisco Department of Public Health a Latin COVID-19 Task Force. Tato skupina provozuje v srpnu v Mission District zrychlené testovací místo na koronaviry a vědci spolupracovali s komunitou na hlášení, jak se tam virus šířil.

Deryce poznamenal, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se určilo, do jaké míry je varianta nakažlivá a za jakých podmínek. Řekl, že tento nový důkaz by měl lidem připomenout, aby byli „trochu opatrnější“ v prevenci infekce, i když případů stále ubývá.

“I když je dobré, že míra pozitivity klesá opravdu rychle a všichni fandí vakcíně, to neznamená, že musíme nyní zmírnit naše ochranná opatření. Protože to jsou věci, které by se mohly šířit rychleji a potenciálně mít určité výhody, dokonce i v jednotlivec. Kdo byl poněkud očkován. “„ Nastal čas, abychom naši stráž nechali na holičkách. “

V rámci studie mise provedli vědci od 10. do 27. ledna téměř 8900 testů. Přišlo asi 800 pozitivních testů a vědci geneticky sekvenovali asi 630 pozitivních vzorků. Zjistili, že kalifornský náhradník tvořil 53% vzorků – což je významný nárůst oproti poslední várce genových sekvencí v úkolu před Dnem díkůvzdání, kdy varianta tvořila pouze 16% vzorků.

Vědci a úředníci v oblasti veřejného zdraví dále zkoumali pozitivní případy, aby zjistili, jak se varianta rozšířila v domácnostech v misi. Míra domácího útoku je běžným způsobem, jak určit rozsah virové infekce.

Vědci našli ve výsledcích expedice několik dalších potenciálně rušivých mutací, včetně jedné osoby infikované variantou z Brazílie nazvanou P.2. Tato varianta není znepokojující P.1, která se v některých částech této země široce rozšířila, ale varianta P.2 nese mutaci, díky které může být částečně rezistentní na vakcíny. Derezi uvedl, že osoba infikovaná variantou se nezdá, že by ji předala nikomu jinému.

Tým nenalezl ani varianty ze Spojeného království, ani z Jihoafrické republiky, obě byly identifikovány v jiných částech státu.

Derezi uvedl, že daleko od studia mise Biohub na začátku tohoto měsíce identifikoval novou proměnnou v ohnisku pečovatelského domu v kraji Humboldt. Tato varianta má mutaci přítomnou v jiných variantách, o nichž je známo, že činí virus nakažlivějším. Zdá se však, že mutace se v pečovatelském domě objevila náhodně, uvedli úředníci veřejného zdraví.

„Proměnné v koronaviru se budou objevovat pořád. Vždy je to otázka proměnných, kterým bych měl věnovat pozornost. Která z nich je důležitá,” řekl Deryce. „Každá mutace, kterou jsi vložil na palubu svého vůdce a sledoval ji.”

Irene Alday je spisovatelkou pro San Francisco Chronicle. E-mail: [email protected] Twitter: Vložte tweet