Dánsko se stalo první zemí EU, která zrušila všechna omezení Covid-19

To znamená, že mandát pro vnitřní masky, používání „Covid pruhu“ pro bary, restaurace a další vnitřní prostory a zákonná povinnost izolovat se v případě pozitivního testu, to vše končí.

„Nikdo nemůže vědět, co se stane příští prosinec. Ale slíbili jsme občanům Dánska, že budeme mít omezení, pouze pokud to bude opravdu nutné, a zrušíme je co nejdříve,“ řekl CNN dánský ministr zdravotnictví Magnus Heonick. Pondělí. „To se teď děje.“

Dánsko je první zemí v Evropské unii, která zrušila všechna omezení. Tento krok přichází v době, kdy zaznamenala druhou nejvyšší míru infekce nebo sedmidenní průměr nových infekcí ze všech zemí na světě, uvádí Náš svět v datech

Huonicková uvedla, že plošné očkování a přeočkování pomohly zemi znovu se otevřít, a dodal, že počet hospitalizovaných pacientů a pacientů na jednotce intenzivní péče se „díky očkování“ každým dnem snižuje.

podle Náš svět v datech 81 % dánské populace bylo plně očkováno proti Covid-19. Na otázku ohledně očkovacích mandátů Hyunick řekl: „Naštěstí to v Dánsku nepotřebujeme… Jsem opravdu rád, že to nepotřebujeme, protože je to velmi znepokojující cesta k tomu, abychom se vydali tímto způsobem.“ Soren Prostrom, generální ředitel dánského zdravotnického úřadu, souhlasil s tím, že počet případů Covid-19 v zemi je velmi vysoký, ale řekl CNN, že spojení mezi infekcí a akutním onemocněním bylo přerušeno. „Ve stejné době, kdy se počet infekcí dramaticky zvýšil, ubylo pacientů, kteří jsou skutečně přijati na intenzivní péči,“ řekl. „V současné době je na lůžkách intenzivní péče asi 30 lidí s diagnózou COVID-19 z 6 milionů obyvatel.“ Prostrom řekl, že si nemyslí, že očkovací mandáty jsou nutné. „Nevěřím v nařízené očkovací mandáty,“ řekl. „Je to léková intervence s potenciálními vedlejšími účinky. Potřebujete autoritu, která to rozpozná. Myslím, že když budete příliš tlačit, budete mít reakci – akce vyvolá reakci, zvláště u vakcín.“ Dánské úřady podle ministra zdravotnictví nadále doporučují domácí testování před kontaktem se skupinami lidí, zejména s těmi ohroženými. READ Bennett odchází do New Yorku a odmítá „neúspěšnou“ protiizraelskou menšinu v americké Sněmovně reprezentantů Testy PCR zůstanou veřejně dostupné za účelem potvrzení případů Covid-19. Někteří cestovatelé – především ti, kteří nebyli očkováni nebo se již dříve nakazili Covid-19 – budou muset při vstupu do Dánska i nadále podstoupit test a pro ty, kteří přijíždějí z vysoce rizikových zemí, zůstávají v platnosti karanténní opatření, ale jedná se o pouze epidemiologická omezení, která dosud neexistují. Předsedkyně vlády Mette Frederiksenová 26. ledna uvedla, že očekává, že jaro, léto a začátek podzimu budou „Dánsko otevřené objetím, večírkům a festivalům“. Vláda varovala, že později na podzim a v zimě se očekává další sezóna zvýšených infekcí, která může vyžadovat další očkování. Frederiksen řekl, že vláda nevylučuje možnost, že čtvrtý výstřel bude nutný pro všechny. Dánsko nejprve zrušilo všechna omezení Covid-19 v září 2021, ale později je obnovilo tváří v tvář třetí vlně infekcí.