ATP Tour: Rusko neporaženo v zápase ATP Cupu

2022-01-04 20:46:37 GMT+00:00 – Rusko vedlo 2:0 a Kanada přežila v úterý v utkání ATP Cupu v Sydney.

Rusko za tandemem Daniil Medveděv a Roman Sviulin porazilo Austrálii a zůstalo v čele soutěže skupiny B. Kanada se porážkou Velké Británie posunula na 1:1 a ve skupině C čtyřikrát remizovala. Každé kolo skupinových zápasů se skládá ze dvou zápasů dvouhry a jedné čtyřhry.

Medveděv, druhý ve světovém žebříčku, a Savulin v úterý odvedli dvojí povinnost s Ruskem. Ve dvouhře porazil Medveděv Australana Alexe de Minaura 6-4, 6-2. Safiullin vyhrál 7-6 (6) 6-4 nad Jamesem Duckworthem a Medveděv a Safiullin společně hráli čtyřhru a porazili Aussies John Peers a Luke Saville 7-6 (7), 3-6, 10-6.

Dva nejlepší kanadští hráči, Felix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov, se rozešli ve svých dvouhrách, ale spojili se, aby vyhráli čtyřhru, aby udrželi kanadské naděje na postup do semifinále turnaje. Britský Ogier-Aliassime, Cameron Nouri 7-6 (4), 6-3, dnes večer porazil ligu mezi těmito dvěma zeměmi remízou 1-1 poté, co Daniel Evans porazil Shapovalova 6-4, 6-4. Britští Kanaďané poté prohráli Jimmy Murray a Joe Salisbury 6-4, 6-1 a vyhráli.

Turnaj pokračuje až do neděle a účastní se ho 16 zemí rozdělených do čtyř skupin po čtyřech týmech. Vítězové z každé skupiny postoupí do semifinále.

Adelaide International 1

Šestý nasazený Tommy Paul měl nevynucený faul 28-0, aby přelstil Čecha Jerryho Veseliho 6-4, 4-6, 6-4 a postoupil do druhého kola v australském Adelaide.

Dalším pro Paula bude japonský kvalifikant Taro Daniel, který použil 12 es, aby vyřadil Itala Lorenza Mussettiho 6-4, 6-7 (5), 6-3. V dalších zápasech ztratil Thanasi Kokkinakis s divokou kartou pouhých pět bodů z prvního podání, když porazil Australana Johna Millmana 6-4, 6-3.

Kvalifikátoři prohráli Igor Gerasimov z Běloruska, pátý nasazený Marton Fuchovic z Maďarska 6-3 6-4 a utkají se s Italem Gianlucou Magerem, vítězem 6-4, 3-6, 6-4 nad argentinským kvalifikantem Francescem Cirondolem. Juan Manuel Cerondolo, Franciscoův mladší bratr, porazil Australana Alexe Bolta 6-2, 6-4 a ujal se vedení.

Letní kolekce Melbourne

Argentinec Facundo Bagnes porazil v prvním kole v australském Melbourne bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho 6:3, 5:7, 6:3.

V dalších zápasech Nizozemec Talon Grexpur porazil Němce č. 7 Dominica Kupfera 6-3, 6-4. Nasazená osmička, Mackenzie MacDonald, porazila Němce Petera Jojowczyka 6:0, 6:3.

Dále se MacDonald utká s Nizozemcem Butchem van de Zandscholpem, který získal 81 procent svých prvních bodů za podání při výhře 6-4 6-3 nad Francouzem Adrianem Mannarinem.

— Úroveň Field Media

