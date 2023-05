Otázky rozhovoru s Diablo IV obviněné z výmyslu

Minulý týden bylo zveřejněno video, na kterém pracují dva starší vývojáři Diablo IV: Asistent herního ředitele Josef Bibora a technický ředitel John Mueller. V klipu byla páru ukázána řada otázek od „fanoušků“, na které dlouze odpovídali, ale netrvalo dlouho a nějaký výzkum zjistil, že otázky byly… kupodivu specifické.

8 minut od tvůrce Diabla IV

Zde je video zveřejněné na kanálu Future Games Show a přimělo mě uhodnout, že propaguje hru i událost, což je každoroční přehlídka britského vydavatele médií a zejména jeho stránky videoher. GamesRadar:

Diablo 4 Devs odpoví na vaše otázky

Philtacular to sledoval a patřil k těm, kteří si mysleli, že otázky jsou trochu divnéNavzdory tomu a díky Future Game Show užitečně poskytujícím informace o sociálních sítích každému, kdo se ptá, vyhledali každý z nich.

To však není jednorázové! Takových je spousta!

Nebudu to vkládat dál, ale existují účty z jiných webů, jako je Reddit, které nemají absolutně žádnou stopu, že by tyto otázky skutečně kladly. To samozřejmě vedlo k obvinění, že otázky jsou smyšlené, podvod, který lze alespoň částečně vysvětlit tím, že FGS položil komunitě otázky Diablo IV Rozhovor se uskutečnil 13. května a… nedostal jsem jedinou odpověď.

Požádal jsem FGS i Blizzard o komentář a Blizzard odpověděl slovy Kotaku „Blizzard se neúčastnil procesu sběru otázek.“ zástupce komunity Také zveřejněno o videu na Diablo subredditToto byl rozhovor, který Joe a John udělali minulý týden na tiskovém turné po EU s různými prodejci. [These] Otázky k rozhovoru přišly z médií a my na ně pouze odpovídáme. Tým kontaktuje obchod, aby se zeptal, odkud otázky pocházejí.“

Pokud byly otázky skutečně vymyšlené, je to prostě ten nejvtipnější možný příklad absurdity dávat dohromady tyto zapomenutelné proma před vydáním; To, co bylo na tomto uspořádání tak konzistentní, že se nezdálo, že by dostával žádné skutečné otázky, bylo to, že místo toho, aby byl obsazený, byl zjevně vymyšlen nějaký nesmysl. GamesRadar–Webová stránka videoher, která spojuje akci– místo toho položit nějaké otázky? Proč Obtěžovat? Je to hloupý skandál kolem něčeho, co by jinak nikoho nezajímalo!