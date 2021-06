Nové fosilie odhalují podivně vypadající neandertálce v Izraeli | Věda

Napsala Ann Gibbons Červen. 24, 2021, 14:40

Některé rané skupiny moderních lidí, kteří se vydali z Afriky a na Blízký východ před 120 000 až 140 000 lety, se možná setkali s podivně vyhlížející postavou neandertálského vzhledu, ale s moderním kamenným nástrojem, jako je ten jejich. Nové fosilie této osoby nalezené během posledního desetiletí v Izraeli vyvolávají mezi paleoantropology prudkou debatu: Byl to nejstarší známý neandertálský člověk na Středním východě, nebo to byly pozdní pozůstatky dříve neznámého neandertálského předka?

Nalezení moderních nástrojů s primitivně vypadajícím výrobcem nástrojů v tomto okamžiku na hlavním koridoru mezi Afrikou a Eurasií činí z tohoto „velkého objevu“, píše paleoantropologka Marta Mirazon Lar z University of Cambridge v Doprovodný komentář.

Vědci již dlouho věděli, že Střední východ byl rušnou křižovatkou moderních lidí a neandertálců. Ačkoli fosilie moderních lidí v Izraeli pocházejí z doby před 130 000 lety, známí neandertálci se ve fosilních záznamech této oblasti objevují až před 60 000 až 70 000 lety. Fosílie i starodávná DNA naznačují, že neandertálci pocházeli před více než 400 000 lety v Evropě a později se rozšířili na Střední východ, kde se pravděpodobně setkali a křížili se s moderními lidmi, kteří migrovali z Afriky.

Nové výkopy a nástroje byly v posledních několika letech nalezeny ve závrtu ve vápencovém lomu ve středním Izraeli poté, co stavební tým objevil první nástroje z tohoto místa v roce 2010. V příštích pěti letech se tým vedený archeologem Yossi Zeidnerem z Hebrejská univerzita V Jeruzalémě jsem zakopal na otevřené místo v Nesher Ramle a našel kousky starověké lebky, téměř úplnou čelist a molár, pravděpodobně od stejné osoby. Rovněž extrahovali zvířecí kosti a pazourkové nástroje ze stejné vrstvy sedimentu, se datuje před 120 000 až 140 000 lety, podle jednoho ze dvou příspěvků zveřejněných dnes v Věda .

Kamenné nástroje byly vyrobeny pomocí takzvané Levalloisovy metody: jsou typické pro moderní lidi v regionu i pro neandertálce, kteří se v regionu objevili později. Je však jasné, že fosilie nebyly rozumný muž, říká paleontologička Hela Mai z Tel Avivské univerzity. A nevypadali jako raní nebo pozdní neandertálci na Středním východě nebo v Evropě, říká spoluautorka Maria Martinon Torres, paleontologka z CENIEH, Národního centra pro výzkum lidské evoluce. „K ničemu se nehodili,“ říká.

Místo toho fosílie ukazují „podivnou“ směsici starodávných a neandertálských rysů, říká May. Například mocná čelist a stoličky byly podobné jako u neandertálců, ale temenní kosti lebky byly silnější, podobně jako u starověkých orgánů ztlumitŘíká May. Zubní antropologka Rachel Sarrigová, také z Tel Avivské univerzity, říká, že vnitřní struktura stoliček jim připomíná zuby starověkých orgánů v ztlumit Rod byl nalezen v jeskyni Qassem v Izraeli a datuje se zhruba před 400 000 lety. To naznačuje, že fosilie patří k „pozdním přeživším“ dříve neznámé skupiny مجموعة ztlumit, nebo do jiné neandertálské linie, která žila na Středním východě. Pravděpodobně také patřili k hybridu, který byl směsí neandertálců a archaiků. ztlumit, říká paleoantropolog Israel Hershkowitz z Tel Avivské univerzity, který přidá dalšího člena do Různé hominidy který se pohyboval napříč Eurasií a Afrikou během středního pleistocénu, asi před 790 000 až 130 000 lety.

Vědci ukončili svůj výzkum radikálním nápadem: naznačují, že fosilie, s jejich směsí starověkých a neandertálských vlastností, mohly být pozdním přeživším skupiny, která byla zdrojová populace Na Středním východě píšou dnes jak pro pozdní neandertálce, tak pro první v Evropě a Asii ، Věda .

Tento návrh však rychle vyvolal oheň. Fosílie byly příliš nové na to, aby představovaly zdrojovou populaci neandertálců, jejichž nejstarší známí předkové žili před více než 400 000 lety ve španělské Simě de los Huesos, říká paleoantropolog Jean-Jacques Hublin z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii. „Toto je přehnaná interpretace fosilních důkazů,“ říká. Alternativně se věří, že směsice starověkých a neandertálských rysů může odrážet regionální rozdíly, protože neandertálci žijící na Středním východě se lišili od klasických neandertálců v Evropě nebo alespoň hybridem různých skupin. Dodává, že zuby jsou podle jeho názoru nejdůležitější částí těla pro klasifikaci fosilií a „ten zub je podobný zubu neandertálce“.

Paleoantropoložka Mirjana Ruksandek z University of Winnipeg souhlasí s tím, že Nesherův vzorek písku je příliš malý na to, aby mohl být „vážně považován“ za důkaz neandertálského původu. Věří však, že nové fosilie ukazují, že moderní lidé a neandertálci interagovali mnohem dříve, než se na Středním východě dříve myslelo. Toto je vzor, ​​který viděla také na fosilním nalezišti v balkánských horách v Evropě, kde jsou nejméně dvě ztlumit Kmeny byly přítomné a interagovaly. „Je zajímavé, že tento vzor vidí i v Levantovi.“