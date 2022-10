Očkování proti chřipce letos na podzim: To je důvod, proč je lékaři vyzývají, aby dostali všechno

dnes Američané vyčerpaní vakcínou Letos na podzim budou dostávat důležitou zprávu od svých lékařů (pokud ji již neslyšeli).

Zpráva zní: Nevynechávejte letošní očkování proti chřipce – a senioři, objednejte si prosím speciální druh síly navíc.

Poté, co chřipka během pandemie COVID-19 dosáhla historicky nízkých úrovní, může být připravena k návratu, uvádí agentura Associated Press.

Hlavní adresář: Špatná chřipková sezóna Právě skončil v Austrálii.

Měli byste se letos nechat očkovat proti chřipce? Lékaři odhalují své rozhodnutí

Ačkoli neexistuje způsob, jak předvídat, zda budou Spojené státy tvrdě zasaženy, nebo ne, „minulý rok jsme vstoupili do chřipkové sezóny, aniž bychom věděli, zda chřipka byla nebo ne. Letos víme, že chřipka je zpět,“ tvrdí specialista na chřipku Richard Webby, Jude Children’s Research Hospital v Memphisu, Tennessee, řekl Associated Press.

Každoroční očkování proti chřipce se doporučuje od 6. měsíce věku.

Chřipka je nejnebezpečnější pro lidi ve věku 65 let a starší, malé děti, těhotné ženy a lidi s určitými zdravotními problémy, včetně onemocnění srdce a plic.

„Je to ideální čas.“ [people] Abyste dostali ránu hned,“ řekl minulý týden Fox News Digital Dr. Aaron Glatt, MD, vedoucí lékařství a vedoucí oddělení infekčních nemocí na Mount Sinai, jižně od Nassau v New Yorku.

Je také nemocničním epidemiologem.

Zde je to, co ostatní lékaři a zdravotníci říkají, že potřebujete vědět o této chřipkové sezóně.

Dodatečná ochrana pro osoby ve věku 65 a více let

Jak lidé stárnou, jejich imunitní systém nereaguje tak silně na standardní očkování proti chřipce.

To jsou podle odborníků na výživu nejlepší potraviny na posílení imunity

V letošním roce jsou lidé ve věku 65 let a starší vyzýváni, aby získali zvláštní typ zvláštní ochrany.

Pokud je místo mimo cílové dávky pro seniory, je podle CDC nejlepší nechat se očkovat standardním očkováním proti chřipce, než očkování úplně vynechat.

Jsou tři možnosti. Fluzone High-Dose a Flublok oba obsahují vyšší dávky hlavní protichřipkové složky.

Další možností je Fluad Adjuvanted, který má běžnou dávku, ale obsahuje speciální složku, která pomáhá posílit imunitní odpověď lidí, uvedla agentura Associated Press.

Starší dospělí se mohou a měli by se zeptat, jaký typ vakcíny proti chřipce jejich lékař nosí.

Většina očkování proti chřipce se však podává v lékárnách – a některé stránky lékáren, jako je CVS, automaticky přesměrovávají lidi na stránky, které nabízejí megadávky, pokud jejich datum narození naznačuje, že splňují podmínky.

Webby z Memphisu radil, aby se ujistil, že starší příbuzní a přátelé věděli o velkých panácích, pro případ, že jim to neřeknete, když požádají o očkování.

Měli by se alespoň zeptat: ‚Máte pro mě ty nejlepší záběry? „Základem je, že fungují lépe“ pro tuto věkovou skupinu, řekl Webby, jak uvádí The Associated Press.

Dvě třetiny dospělých Američanů neplánují rozšíření pokrytí

Pokud je místo mimo cílové dávky pro starší dospělé, je podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nejlepší nechat se očkovat standardním očkováním proti chřipce, než očkování úplně vynechat.

Všechny vakcíny proti chřipce ve Spojených státech – včetně typů pro lidi mladší 65 let – jsou „tetravalentní“, což znamená, že chrání proti čtyřem různým kmenům chřipky, uvádí agentura AP.

Mladší lidé mají také možnosti, včetně injekcí pro osoby s alergií na vejce a verze nosního spreje s názvem FluMist.

Mnoho lidí skrývání masky vzdalo

Austrálie má právě za sebou nejhorší chřipkovou sezónu za posledních pět let – a to, co se děje během zim na jižní polokouli, často předznamenává, co mohou země severní polokoule očekávat, řekl Dr. Andrew Pekos z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Mnoho lidí také přestalo přijímat nezbytná opatření, aby se skryli a drželi se daleko od masky dříve pandemie covid-19 Pomohl také zabránit šíření dalších respiračních onemocnění, jako je chřipka.

Autoři studie tvrdí, že dětská maska ​​by se neměla používat násilím

„To představuje zvláštní riziko pro malé děti, které nemusely být před touto sezónou vystaveny velkému množství, pokud vůbec nějakému, chřipkovým virům,“ dodal Pecos.

„Letos budeme mít skutečnou chřipkovou sezónu, jak jsme viděli před pandemií,“ řekl podle agentury AP doktor Jason Newland, pediatrický specialista na infekční onemocnění z Washingtonské univerzity v St. Louis.

Dětské nemocnice již zaznamenávají neobvykle brzký nárůst dalších respiračních infekcí včetně RSV nebo respiračního syncyciálního viru – a existují obavy, že chřipka také udeří dříve než obvykle jako v Austrálii.

Nárůst případů těžkého nachlazení u malých dětí může souviset s uzamčením COVID-19

CDC doporučuje očkování proti chřipce do konce října.

Vakcínu proti chřipce však lze podat kdykoli během chřipkové sezóny. Zahájení ochrany trvá asi dva týdny.

Spojené státy letos očekávají 173 až 183 milionů dávek.

A ano, můžete dostat očkování proti chřipce a aktualizovaný booster COVID-19 současně – jeden do každé paže pro snížení bolesti, říkají odborníci.

Dr. Fred Davis, spolupředseda urgentní medicíny v Northwell Health z Long Islandu ve státě New York řekl Fox News Digital, že každý rok vidí řadu případů chřipky přivezených na pohotovostní oddělení.

Davis také doporučuje, aby se lidé v ideálním případě nechali očkovat proti chřipce do konce října – dříve, než začnou případy chřipky narůstat.

Davis také řekl: „Je důležité, aby tito jedinci byli šest měsíců a starší [those] Ti, kteří dosud neměli závažné alergické reakce, se každý rok nechají očkovat proti chřipce.“

K tomuto článku přispěla agentura Associated Press a také Amy McGorry.