“Tweety” ve vesmíru: Nové album zachycuje zvuk kolizních černých děr | prostor

Pokud se ve vakuu vesmíru srazí dvě černé díry, vydávají zvuk?

Zvukové vlny nemohou cestovat v téměř dokonalém vakuu vesmíru – nikdo neslyší váš křik, jako je logo od Alien on jde. Ale elektromagnetické a gravitační vlny Plechovka a nové album promění tyto narážky z vesmíru na hudbu.

album, Nebeská kouzlaA Zahrnuje kosmické „zvuky“ zevnitř i zvenčí naší sluneční soustavy, jako jsou vibrace komety, záření z galaktického pulsaru a sloučení dvou černých děr.

Na albu spolupracuje Kim Kunio, docentka a organizátorka muzikologie na Australian National University, britská umělkyně Diana Scarborough a Dr. Nigel Meredith z British Antarctic Survey.

Cuneo řekl, že trio si společně vybralo zvuky, které použil spolu s vokálními nástroji k sestavení každé stopy.

“Máme věci jako vitamíny a martinette, díky nimž zní sci-fi už téměř 100 let,” řekl. “[I thought] Nebylo by skvělé, kdybychom místo toho, aby to bylo syntetické, mohli doprovázet něco, co se děje přirozeně? “

Prvních několik skladeb začíná na podlaze a zahrnuje zvuk bubliny stlačeného vzduchu Útěk z ledového jádra doby kamenné shromážděných z Antarktidy, zvuky a zvuky generované blesková aktivita.

Cesta katastrofy zahrnuje „nahlédnutí“ gravitačních vln – vlnění v časoprostoru – Vyzařováno sloučením dvou černých děr, ke kterému došlo 1,3 miliardy světelných let daleko a bylo Poprvé byl objeven v roce 2016.

“To je mnohem větší, než si dokážu představit jako člověk,” řekl Cuneo.

„Vlastně ani nemůžeme vidět, co způsobilo zvlnění, můžeme jen cítit zvlnění. Je téměř nemožné se s tím vyrovnat a myslel jsem si, že potřebuje něco víc než já nebo jakýkoli jiný pianista, o kterém jsem věděl, že by ve skutečnosti mohl hrát.“

Cunio vytvořil virtuální piano s klávesou pro hraní notového doubleru, což způsobilo, že každá nota byla hrána dvakrát, jak skladba postupuje.

Mezi další stopy patří zvuky z průzkumu vesmíru, například zvuky z NASA Voyager 1 vesmírná sonda Opuštění naší sluneční soustavy a první zvukový záznam marťanské atmosféry byl zaznamenán v roce jezerní kráter v únoru.

“Umění skutečně hraje roli ve skutečné podpoře vědy a ukazuje, co může věda udělat pro nás všechny – všechny věci, které považujeme za samozřejmost,” řekl Cuneo. „Umění může dát tomuto úžasnému dílu psaní od vědců smysl.“

Nebeská kouzla lze streamovat a stahovat zdarma.