Hubbleův teleskop byl svědkem masivní mezigalaktické exploze

Záhadná kosmická exploze vytvořila v prostoru mezi nimi zářivý záblesk světla Galaxie Více než 3 miliardy světelných let daleko.

Optický blesk, což byl jeden z nejjasnějších záblesků modrého světla Vesmír Trvala však jen několik dní a je nejnovějším příkladem vzácné série krátkých astronomických událostí nazývaných „rychlá světelná modrá optická událost“ (LFBOT).

LFBOT jsou úplnou záhadou. První objevený objekt byl pozorován až v roce 2018. Dostal označení AT2018cow a byl umístěn ve spirálním rameni její 200milionové galaxie. Světelný rok daleko. přezdívka“ Kráva „, byla až 100krát jasnější než normální supernova a byla také jasná v rádiových vlnách, ultrafialovém světle a rentgenovém záření. Pokud by to byla supernova, Supernova Choval se velmi zvláštně. Normálně supernova zůstává jasná týdny nebo dokonce měsíce a má rozpoznatelné spektrum. Kráva však po několika dnech vybledla.

Podobné záblesky světla jsou detekovány asi jednou za rok a jsou pojmenovány po zvířatech na základě jejich posledních tří písmen. Jiné LFBOTy byly pojmenovány jako velbloud, koala a tasmánský ďábel. Nejnovější LFBOT, objevený Zwicky Transient Facility na Palomar Observatory v Kalifornii 10. dubna, byl pojmenován AT2023fhn, a proto byl pojmenován „Finch“.

Po počáteční detekci LFBOT byla provedena předem plánovaná série pozorování pomocí dalekohledů na Zemi i uvnitř budov. prostor Bylo uzákoněno. Gemini South Telescope v Chile změřil Finchovo spektrum a zjistil, že má 20 000 stupňů Celsia (asi 36 000 stupňů Fahrenheita) – což je horké, ale ne tak horké jako některé hmotné hvězdy. hvězdy A rozhodně ne tak horké jako supernova. Červený posuv Měření jej umísťují do vzdálenosti asi 3 miliard světelných let, což je obrovská vzdálenost, kterou může dosáhnout pouze Země Hubbleův vesmírný dalekohled Může nahradit svou hostitelskou galaxii.

Když se tak stalo, astronomové učinili šokující pozorování: Finch nikdy v žádné galaxii neexistoval.

Všechny předchozí LFBOT byly pozorovány ve spirálních ramenech galaxií, ale Hubble zaznamenal, že Finch byl v mezigalaktickém prostoru, asi 50 000 světelných let daleko od velké galaxie. Spirální galaxie A 15 000 světelných let od malé galaxie.

Snímek Finche a jeho umístění poblíž dvou galaxií z Hubbleova vesmírného dalekohledu. (Obrazový kredit: NASA/ESA/STScI/A.Chrimes (Radboud University))

Zdá se, že jeho poloha je v rozporu s možností, že šlo o supernovu explodující hmotné hvězdy. Zatímco existují nepoctivé hvězdy, které jsou po setkání s mimozemšťany vyhnány z galaxie do mezigalaktického prostoru Obří černá díra Masivní hvězdy žijí jen několik milionů let, než se stanou supernovou, což není dost času na to, aby se tam hvězda dostala.

„Čím více víme o LFBOTech, tím více nás překvapují,“ říká Ashley Krems, výzkumný pracovník z UCLA. Evropská kosmická agentura „LFBOT byl nedávno pozorován v A prohlášení . „Ukázali jsme, že LFBOT se mohou vyskytovat ve velké vzdálenosti od středu nejbližší galaxie a Finchovo umístění není takové, jaké bychom očekávali u žádného typu supernovy.“

Chrisms a jeho tým se zaměřují na dvě možná vysvětlení. První je, že Stehlík byl záblesk světla způsobený hvězdou roztrženou černou dírou střední hmotnosti, což je černá díra střední hmotnosti. Černá díra S hmotností v rozmezí 100 až několik tisíckrát vyšší Sluneční hmota . Předpokládá se, že v srdcích některých sférických hvězd existují černé díry střední hmotnosti Hvězdokupy Která leží na okraji galaxií. Chrimes plánuje použít výkonnou optiku pro Vesmírný dalekohled Jamese Webba Chcete-li hledat jakékoli slabé kulovité shluky ve stejném místě jako stehlík.

Alternativně mohl být Finch kilonova, exploze vyplývající ze srážky dvou Neutronové hvězdy (Nebo někdy mezi neutronovou hvězdou a černou dírou). Gravitační vlnová laserová interferometrová observatoř V té době nefungovalo odhalit něco možného Gravitační vlny nebo vlnky v časoprostoru ze sloučení neutronové hvězdy ( Poslední monitoring začal v květnu ). Ve vzdálenosti 3 miliardy světelných let byl stehlík pravděpodobně příliš daleko na to, aby byl stejně detekován. Není spojeno Záblesk gama paprsků Ověřeno.

„Tento objev vyvolává více otázek, než odpovídá,“ řekl Chrisms. „Je potřeba více práce, abychom zjistili, které z několika možných vysvětlení je správné.“