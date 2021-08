Nejnovější dodávka vesmírné stanice NASA obsahuje systém 3D tisku na měsíční půdu

NASA je k tomu o krok blíže Budování kolonií na Měsíci a Marsu pomocí půdy koulí. vesmír dnes poznámky že NASA jiný Mise zásobování ISS zahrnovala stroj určený k ukázání 3D vytištěného regolitu (tj. Půdy nebo měkké horniny) na Měsíci a podobných mimozemských plochách.

Redwire Regolith Print Project (RRP) bude fungovat společně s existujícím tiskovým systémem (ManD) a bude experimentovat s 3D tiskem simulovaného regolitu. Pokud to funguje, posádka ISS změří sílu výsledného materiálu, aby zjistila, zda zvládne drsné podmínky mimo Zemi.

Pokud vše půjde dobře, RRP může mít za následek, že kolonisté na požádání vytisknou alespoň některá svá stanoviště. To by zase mohlo snížit množství stavebních dodávek, které NASA přináší na Měsíc a Mars. Vědci si představili stanoviště založená na půdě roky, ale tento test je relativně realistický – je to pokus o 3D tisk půdy s nízkou gravitací. I když je před sebou ještě hodně práce, dlouhodobé cíle Artemis A budoucí mise na Mars mohou být dosažitelnější.