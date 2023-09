Coco Gauff a Aryna Sabalenková se střetnou ve finále US Open

Bude to trvat ještě tři zápasy. další přestávka na podání Muchové; dalších pět zápasových bodů; Téměř nekonečná, předposlední rallye na 40 ran naplněná množstvím ran, které se dostaly na několik centimetrů od sítě; a měsíční koule, které se vznášely deset stop nad ním.

Goff měl nějaké myšlenky před a uprostřed toho maratonu. Řekla, že věděla, že přijde takový bod, věděla, že má nohy a plíce, aby se s tím vypořádala, a že to bude jen otázka trpělivosti. Jak míčky létaly sem a tam, začala si myslet, že tento bod změní zápas, a pokud by ho mohla vyhrát, Muchová by další dlouhou zkoušku na dalším mečbolu nevydržela.

„Určitě měla v úmyslu vybrat vítěze nebo selhat,“ řekla. „To se stalo.“

Gauff odrazil ostré poslední podání Mochové a vydržel, dokud závěrečný bekhend nedoletěl mimo.

New York byl její od jejich prvního turnajového zápasu a dnes večer, s místem ve finále, byl také její.