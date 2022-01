Rafael Nadal dramatickým způsobem vyhrál rekordní titul Australian Open

Rafael Nadal se dostal na 21 jako první, překonal mužský rekord ve většině grandslamových titulů ve dvouhře a udělal to nejtěžší cestou, když se vrátil ze dvou setů dolů a porazil Daniila Medveděva v téměř 5,5hodinovém finále Australian Open, které se mu nepodařilo. skončit do časných pondělních ranních hodin v Melbourne.

Nadal se zlomil při podání na mistrovský titul za stavu 5-4 v pátém setu, ale o dvě hry později neudělal chybu, když podal eso, aby získal tři mistrovské body a proměnil je na první pokus.

Pětatřicetiletý Španěl má nyní o jeden velký titul více než Roger Federer a Novak Djokovič, jeho odvěcí rivalové z takzvané velké trojky.

Výhra 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, která začala v neděli večer, byla zpožděna v 84minutovém druhém setu, když protestující naskočil na kurt, a poté skončil v pondělí brzy Nadal se také stal teprve čtvrtým mužem v historii, který vyhrál všechny čtyři hlavní tituly tohoto sportu alespoň dvakrát.

„Dobrý večer. Ne, dobré ráno!“ Nadal při pohledu na hodinky řekl davu v Rod Laver Areně, když v 1:30 konečně vstal k děkovné řeči.

SLEDOVAT | Nadal vyhrál 21. grandslamový titul: Rafael Nadal vyhrál Australian Open a překonal rekord v mužské dvouhře o grandslamový titul Rafael Nadal se vrátil, aby porazil Daniila Medveděva v napínavém pětisetovém souboji o vítězství na Australian Open. Jeho 21. grandslamové vítězství ve dvouhře mužů posunulo Nadala před Rogera Federera a Novaka Djokoviče nejvíce v historii. 3:01

V pozadí stál Rod Laver, stárnoucí australský tenisový velikán, na tribuně s chytrým telefonem, aby zachytil scény. Žena poblíž zvedla ceduli s nápisem: „Rafa je KOZA.“

Pro tuto chvíli, alespoň pokud jde o hlavní mužské tituly, je Nadal nejlepší ze všech dob.

Nadal řekl, že to byl „jeden z nejemotivnějších zápasů v mé tenisové kariéře“ a pochválil Medveděva za roli, kterou sehrál v pětihodinovém a 24minutovém finále. Bylo to druhé nejdelší finále Australian Open vůbec, po prohře Nadala s Djokovičem v roce 2012, která trvala 5:53.

Bezpochyby, [it’s] pravděpodobně to byl jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře. — vítěz Australian Open Rafael Nadal

Nadalovo vítězství bylo ještě pozoruhodnější, vezmeme-li v úvahu, že ve druhé polovině roku 2021 odletěl do Austrálie s pouhými dvěma zápasy na kontě, protože byl odstaven s chronickým zraněním nohy, které lze léčit, ale ne vyléčit. Měl také záchvat COVID-19.

„Pro mě je to prostě úžasné. Abych byl upřímný, před měsícem a půl jsem nevěděl, jestli budu moci znovu hrát na turné,“ řekl Nadal. „Bezpochyby, [it’s] pravděpodobně to byl jeden z nejemotivnějších měsíců v mé tenisové kariéře.

„Obrovská podpora, které se mi dostalo za poslední tři týdny, a zůstane v mém srdci po zbytek mého života.“

Oslava málem zkažená

Nadal vyhrál svůj první titul na Australian Open v roce 2009 a prohrál čtyři další finále v Melbourne Parku před dramatickou výhrou nad šampionem US Open Medveděvem. Jeho konverzní poměr ve finále majora je nyní 21 z 29. Federer a Djokovič mají každý 20 majorů z 31 účastí ve finále.

Medveděv, který chtěl být prvním mužem v Open éře, který vyhraje svůj druhý grandslamový titul hned na příštím majoru, byl tak blízko tomu, aby zkazil další 21. oslavu.

Djokovič se hnal za stejným rekordem na US Open v loňském roce a na kalendářním grandslamu, když ho Medveděv ve finále porazil ve dvou setech.

Federer měl také svou šanci na 21, ale Djokovič to zastavil, když před vítězstvím ve finále Wimbledonu 2019 ušetřil mečboly.

Medveděv se nyní připojuje k Andymu Murraymu mezi ty, kteří po průlomu v kariéře na nejvyšší úrovni prohráli finále na dalším velkém turnaji.

Bylo to teprve počtvrté, co se Nadal vzchopil ze dvou setů, aby vyhrál zápas na nejlepší z pěti setů, a poprvé od vítězství ve čtvrtém kole ve Wimbledonu v roce 2007 nad Michailem Južným.

Medveděv donutil Nadala jít dál a ve finále Australian Open vyhrát ze dvou setů. (Clive Brunskill/Getty Images)

Je prvním šampionem Australian Open, který se vrátil k vítězství poté, co prohrál první dva sety finále od Roye Emersona v roce 1965.

Předseda rozhodčího vyzval ke ztišení davu

Medveděv pokračoval ve svém vztahu lásky a nenávisti k australským davům po problémech v dřívějších vítězstvích nad Nickem Kyrgiosem a Stefanosem Tsitsipasem. První dva sety zůstal v klidu, než si stěžoval na křik a hluk mezi prvním a druhým podáním.

Poté, co ho Nadal zlomil ve třetí hře čtvrtého setu při dvojchybě, Medveděv šel na střídačku a ironicky zvedl publiku palec.

Došlo k výměně brejků, ale Nadal měl po dlouhé hře převahu, když proměnil svůj sedmý brejkbol lomeným bekhendovým winnerem.

Medveděv vyzval předsedajícího rozhodčího Johna Bloma, aby dav umlčel.

„Zvedni se, je to finále grandslamu. Prosím, to nestačí,“ řekl. „Jsou to idioti. S idioty to prosím nefunguje.“

Medveděv se vzpamatoval ze svého pozápasového projevu a pochválil Nadala za jeho neuvěřitelnou výdrž.

Těžko o tom mluvit [5 1/2] hodiny a ztráty. Chci poblahopřát Rafovi,“ řekl 25letý Rus. „To, co dnes dokázal, bylo úžasné.

„Jsi úžasný šampion.“

Krejčíková a Siniaková jsou mistryněmi ženské čtyřhry

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se posunuly o krok blíže ke kariérnímu grandslamu ve čtyřhře, když v neděli vyhrály svůj první titul na Australian Open, když porazily Annu Danilinu a Beatriz Haddad Maiaovou 6:7 (3), 6:4, 6:4.

Česká dvojice již dvakrát vyhrála na French Open, aby si zajistila wimbledonský titul a zlaté olympijské medaile. Nedělní vítězství jim však zajistilo čtvrtý grandslamový titul v pěti finále a první na tvrdých kurtech.

Nejlepší nasazené byli nuceni bojovat celou cestu svými nenasazenými soupeři, poprvé na turnaji ztratili set a bojovali dvě hodiny 42 minut, než si zajistili vítězství.

Siniaková nejprve podávala na zápas za stavu 5:2 ve třetím setu, ale Danilina z Kazachstánu a Haddad Maiaová z Brazílie její podání prolomily a zápas prodloužily. Krejčíková nakonec zápas při další příležitosti naservírovala.