Djokovič střídá Medveděva na prvním místě po prohře v Dubaji

Dubaj Novak Djokovič sestoupí z jedničky žebříčku ATP a nahradí ho Daniil Medveděv po prohře 6-4 7-6 (4) s Čechem Jiřím Veselým ve čtvrtečním čtvrtfinále dubajského šampionátu.

Djokovičův poslední pobyt na vrcholu žebříčku začal 3. února 2020 a jeho celkový počet strávených týdnů byl 361, což je nejvíce pro každého muže od začátku počítačového žebříčku turné v roce 1973.

Medveděv se v pondělí poprvé posune z druhého místa a stane se 27. mužem, který dosáhl na jedničku. Loni v září vyhrál US Open a v posledních dvou letech byl vicemistrem Australian Open.

Djokovič Medveděv blahopřál na Twitterus tím, že Rus si „velmi zaslouží“ první místo.

Medveděv je prvním mužem kromě Djokoviče, Rogera Federera, Rafaela Nadala nebo Andyho Murrayho, který od 1. února 2004 zastává pozici číslo jedna.

„Pro tenis je skvělé, mít zase někoho nového ve světové jedničce,“ řekl Veselý v rozhovoru na kurtu. „Tenis samozřejmě potřebuje novou jedničku. Přichází nová generace. Myslím, že je to prostě skvělé.“

Pro 34letého hráče to byl první turnaj od chvíle, kdy byl minulý měsíc deportován z Austrálie, protože nebyl očkován proti koronaviru, což mu zabránilo v obhajobě titulu na Australian Open.

Medveděv momentálně hraje na Mexican Open, ve středu vyhrál ve druhém kole.

Po vítězství nad Pablo Andugarem Medveděv o svém prvním místě řekl: „Kdybych to udělal, znamenalo by to hodně.“

Veseli, nasazený č. 123, završil své druhé vítězství v kariéře nad Djokovičem za necelé dvě hodiny a ukončil tak naděje Srbů na zisk jejich šestého dubajského titulu. Porazil Djokoviče v roce 2016 v Monte Carlu, kdy se proti sobě postavili pouze jindy.

„Nečekal jsem, že znovu vyhraji,“ řekl Veselý. „Je to hrdina.“

Veseli podávala za stavu 5:4 ve druhém setu, ale zlomil ho Djokovič, který se vždy hnal v tiebreaku.

Wesley urval výhru při svém prvním mečbolu.

