Tim byl očkován, aby se příští měsíc vrátil do Abu Dhabi

Novak Djokovič se zotavil ze šokového úderu ve druhém setu a ve svém prvním zápase od US Open na Paris Masters vyhrál 6-2 4-6 6-3.

Vítězství v Paříži by znamenalo, že Djokovič poprvé od své zářijové prohry s Daniilem Medveděvem ve finále Flushing Meadows obsadil na konci roku již posedmé rekordní sedmé místo.

Djokovič se po pohodlném vítězství v prvním setu proti Martonu Fukowiczovi v úterním zápase druhého kola podíval na svou cestu k rutinnímu vítězství, aby zahájil svou kariéru.

Nejlépe nasazený maďarský soupeř se však bránil, aby přinutil zástupného hráče k vítězství, když ve druhém setu trefil 13 vítězů za sedm nechtěných faulů.

Ale Djokovič – rekordní pětinásobný šampion Paris Masters – zajistil, že významný obrat nehrozil, protože Vosovic ve třetím poločase dvakrát brejkl a poté, co nechal uniknout zápasový bod, pečetil svůj druhý gól a pečetil výhru.

Felix se brání

Felix Auger-Aliassime, 12. v závodě ATP do Turína, potřebuje zvednout trofej v Paříži a doufá, že Casper Ruud a Jannick Sener nedosáhnou závěrečné fáze finále ATP.

Auger-Aliassime v úterý riskoval pád v prvním kole, když byl devátý nasazený hráč nucen vrátit úder Gianlucovi Magerovi 4-6 6-4 6-1.

“Na začátku zápasu jsem se těžko vyrovnával se svým tempem,” řekl Auger-Aliassime. „Nejprve jsem nepodával dostatečně, takže jsem měl při druhém podání trochu tlak.

“Takže jsem mohl v prvním setu podávat lépe.” [had] Byl to špatný zápas na čtyři body a měl jsem pauzu, ale ještě předtím byly okamžiky v mých 30 letech – bylo to trochu horké a trochu těsné. Myslím, že jsem se uvolnil. Na začátku druhého setu jsem našel lepší tempo a postupem zápasu to šlo lépe.“

Po pondělním ohromujícím vítězství Němce nad Andym Murraym se ve druhém kole utká s Dominicem Kupferem.

Al-Karaz vytváří falešný střet

Senera čeká velmi těžký zápas ve druhém kole poté, co se Carlos Alcaraz zezadu rozloučil s divokou kartou Pierrem Huggsem-Herbertem.

Alcaraz vedl v prvním setu 4-2, aby to prohrál v tiebreaku, ale vyhrál šest po sobě jdoucích bodů a prolomil druhý set, než nakonec bojoval zpět na 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 7. -5 výher za 2 hodiny a 53 minut.

“Není snadné hrát proti hráči doma,” řekl Alcaraz. “Myslím, že jsme hráli na dobré úrovni a byl to skvělý zápas, takže jsem rád, že jsem vyhrál. Má skvělé podání, takže jsem se musel vrátit lépe a zůstat soustředěný. Myslím, že to byl klíč. I’ Hraji na dobré úrovni a chci dokončit rok silný.”

Jedenáctý nasazený Diego Schwartzman potřeboval tři sety, aby porazil Johna Millmana, 15. nasazený Gael Monfils otočil z jednoho setu na Miomira Kekmanoviče a 16. nasazený Grigor Dimitrov přežil tři sety s Richardem Gasquetem.

V úterý ale padlo jedno semeno, Roberto Bautista Agut (14), kterého ve třech setech porazil James Duckworth.