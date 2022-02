Mohlo by zastavení Nord Streamu 2 vést ke zvýšení obnovitelných zdrojů?

Odborníci na klima říkají, že pozastavení plynovodu Nord Stream 2 by mohlo znamenat zvýšené investice do čisté energie v celé Evropě.

Německý kancléř Olaf Schulz pozastavil schválení projektu, jehož cílem je přivést do Německa více ruského plynu, ve čtvrtek poté, co Kreml formálně uznal dva odtržené regiony na východní Ukrajině.

Výstavba projektu byla dokončena v září 2021 za cenu 8,3 miliardy liber, ale ještě nezískala evropský regulační souhlas, který je nutný k tomu, aby jeho provozovatel, ruský státní plynárenský gigant Gazprom, mohl provozovat kohoutky.

Susanna Karp, výkonná ředitelka Climate Campaign Group Zero Carbon Europe, uvedla, že vytvoření výklenků v projektu německou vládou by mohlo vést ke zvýšeným investicím do obnovitelné energie a uhlíkově neutrálních paliv v celé Evropě, což sníží její závislost na ruském plynu.

„Alternativou k dovozu fosilních paliv je vybudování nezávislých zdrojů energie na národní a unijní úrovni,“ uvedla. nezávislý.

„Také věřím, že to posílí vodíkové projekty a další uhlíkově neutrální paliva. Myšlení se začíná měnit.“

Už to nefunguje jako obvykle. Uvidíme posun směrem k obnovitelným, jaderným a bezuhlíkovým palivům, která Evropě poskytnou autonomii, kterou potřebuje.

Ale doktorka Ella Gilbertová, klimatická vědkyně z University of Reading, vydala varování.

„Pokud nedojde k žádnému posunu směrem k obnovitelným zdrojům energie, mohlo by to znamenat používání více znečišťujících fosilních paliv, jako je uhlí nebo břidlicový plyn,“ řekla.

„Doufám, že dojde k této diverzifikaci dodávek energie a že budeme investovat do obnovitelných technologií, protože pokud to neuděláme, jdeme zpět.

„Pro každou vládu s jakoukoli formou předvídavosti je to opravdu zbytečné.“

Nord Stream 2 je navržen tak, aby zdvojnásobil množství plynu proudícího z Ruska přímo do Německa pod Baltským mořem a obešel tak tradiční tranzitní zemi Ukrajinu.

Plynovod bude schopen přepravit do Evropy 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Spalováním tohoto plynu vznikne odhadem 106 milionů tun oxidu uhličitého ročně, což je množství zhruba ekvivalentní emisím skleníkových plynů v České republice.

Na otázku, zda je premiér Boris Johnson s tímto krokem spokojen, jeho mluvčí odpověděl: „Ano. Chci říct, viděli jsme, co Němci o této věci řekli.“

„A já si myslím, víte, to bylo něco, po čem pan premiér nějakou dobu volal, a vlastně znovu dnes ráno – aby se Evropa distancovala od ruské ropy a plynu.

„Je to bod, který jsme důsledně uváděli ve vztahu k Nord Stream 2. Jak řekl premiér, je správné, že jsme z našeho krevního oběhu odstranili výživu Nord Stream.“

Německo získává polovinu svého plynu z Ruska a uvedlo, že Nord Stream 2 byl především komerčním projektem na diverzifikaci dodávek energie do Evropy.

V rámci Evropské unie a Spojených států však čelila odporu s odůvodněním, že zvýší energetickou závislost Evropy na Rusku, stejně jako odepře Ukrajině tranzitní poplatky a učiní ji zranitelnější vůči ruské invazi.

Schulz uvedl, že požádal ministerstvo hospodářství, aby podniklo kroky k zajištění toho, že v tuto chvíli nebude možné vydávat certifikace.

„Pro plynovod nemůže existovat žádná certifikace a bez této certifikace nemůže Nord Stream 2 začít fungovat,“ řekl na tiskové konferenci.

Dodal: „Příslušné odbory na ministerstvu hospodářství provedou nové posouzení bezpečnosti našich dodávek ve světle toho, co se v posledních několika dnech změnilo.“

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že rozhodnutí Německa bylo „za současných okolností správným morálním, politickým a praktickým krokem“.

„Skutečné vedení znamená dělat obtížná rozhodnutí v těžkých časech. Krok Německa to jen dokazuje.“