Tým vesmírného teleskopu Jamese Webba si oddechne, než napne bioopalovací krém

Chcete-li oslavit Nový rok, zvažte, zda si vzít den volna.

To je to, co tým řídí pro komplexní proces odesílání Vesmírný dalekohled Jamese Webba Mají, vezměte si sobotu (1. ledna) volno. Práce budou obnoveny v neděli (2. ledna), podle A Aktualizace agentury.

Přestávka přichází po dlouhém dni v pátek (31. prosince), který tým strávil Rozprostřete dva uprostřed ráhna který podporuje zobrazení sluneční clony v podobě draka pro hvězdárnu.

„Včera pozdě v noci pokračovaly práce na zavádění webových opalovacích krémů,“ napsali zástupci agentury v aktualizaci. „Vedení mise Webb se dnes ráno rozhodlo pozastavit aktivity nasazení a umožnit týmu odpočinout si a připravit se na spuštění Webbovy sluneční clony.“

Dnes je to také celý týden od tolik očekávaného spuštění hvězdárny na Štědrý den ráno.

Ale start nebyl pro JWST tím nejnervůjsím obdobím. Během prvního týdne ve vesmíru teleskop rozmístil svá sluneční pole, provedl dvě korigující popáleniny a Otevřel jsem masivní sluneční clonu Chrání citlivé nástroje před slunečním zářením. Úplné nasazení trvá 1 měsíc a více než 300 bodů, kde může špatný pohyb zničit observatoř.

Dalším krokem v tomto maratonu je oddělení pěti membrán slunečního štítu v procesu, který NASA nazývá „stres“ a očekává se, že bude trvat dva dny. Původně se očekávalo, že začne dnes a skončí zítra, a nyní začne zítra a skončí v pondělí (3. ledna), pokud vše půjde hladce.

Úspěšné utažení solárního štítu bude znamenat konec nasazení tohoto klíčového kusu od JWST. Agentura uvedla, že po skončení napětí uspořádá tiskovou konferenci. Observatoř se poté přesune, aby otevřela své sekundární zrcadlo, podle A Časová osa NASA Detail procesu publikování.

K dnešnímu dni ve 13:30 EDT (1830 GMT) se JWST nacházelo více než 475 000 mil (760 000 km), více než v polovině své dlouhé cesty ke konečné zastávce na oběžné dráze kolem toho, co astronomové nazývají Lagrangeův bod 2 nebo L2.