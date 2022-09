Češi šetří, kde se dá, protože se připravují na energetickou krizi

Vysoké ceny přiměly drtivou většinu Čechů přehodnotit své výdaje a rodiny s nízkými příjmy, včetně seniorů a rodičů samoživitelů, mají čím dál větší problémy s příjmem. Podle průzkumu STEM téměř 70 procent respondentů snížilo výdaje.

Naprostá většina lidí omezuje potraviny především tím, že aktivně vyhledávají slevy a skladují základní produkty, kdykoli je nakoupí levněji. Dvě třetiny dotázaných lidí uvedlo, že už nejedí tak často nebo utrácejí stejné množství peněz za sport, kulturu a cestování.

Jaromír Mazák z Agentury pro vědu, techniku, inženýrství a matematiku (STEM) říká, že krize nemá v moderní historii země obdoby.

60 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že ekonomická situace jejich domácnosti se za poslední rok zhoršila, což je nejvíce za posledních 30 let. Víme, že 20–25 % domácností nedokáže ušetřit žádné peníze, takže pokud se jejich účty za energie zdvojnásobí nebo ještě více stoupnou, bude pro ně obrovskou výzvou odpovídajícím způsobem restrukturalizovat svůj rozpočet. Problémy se ale potýkají i rodiny se středními příjmy, protože mnoho Čechů si ve vlně optimismu v dobrých letech před pandemií Covid vzalo obrovské hypotéky, a nyní situaci s obavami sledují.“

Tři čtvrtiny respondentů se obávají dopadu inflace na jejich rozpočty a každý čtvrtý Čech říká, že šetří peníze na pokrytí zvýšených nákladů na energie v zimě. Podle agentury Median devět z deseti Čechů očekává, že si v příštích měsících budou muset více utahovat opasky. Třetina dotázaných Čechů buď pracuje v doplňkovém zaměstnání, nebo si druhé zaměstnání hledá.

Překvapivým aspektem těchto průzkumů je zjevná neochota Čechů vzdát se pohodlí svých teplých domovů. O Češích je známo, že své domy dobře vytápí a v nedávném průzkumu IKEA 49 procent dotázaných uvedlo, že si nepřejí, aby se to změnilo.

Asi 42 procent dotázaných uvedlo, že vůbec neplánují snižovat teplotu ve svých domovech, zatímco 29 procent je ochotno ji snížit jen o jeden stupeň.

39 procent dotázaných uvedlo, že by byli ochotni ztlumit teplotu, když nejsou doma nebo v noci. Pouze 6,5 procenta dotázaných plánuje na žádost vlády výrazně snížit teplotu ve svých domovech.

Většina Čechů uvedla, že raději šetří na novém oblečení a elektronice, než by snižovala teplotu v domácnostech. Mnoho lidí žijících v zemi se vrátilo k fosilním palivům a došlo k tahanici o hromadění dřeva a uhlí.

Navíc v souvislosti s krizí stále více Čechů cítí, že by vláda měla utrácet méně na ochranu životního prostředí a více na sociální dávky, aby ochránila lidi před pádem do chudoby.

Údaje přední české banky České spořitelny ukazují, že sedm procent českých domácností nemá žádné finanční rezervy a třetina má rezervy, které jim vydrží méně než jeden měsíc. A 57 procent Čechů už začalo makat na svých úsporách.

Více než 65 procent Čechů v průzkumu STEM uvedlo, že se obávají pádu do chudoby nebo výrazného snížení své životní úrovně. Opět Jaromír Mazák:

„Spousta lidí se obává budoucnosti, protože zatím jsme nezaznamenali výrazný nárůst nezaměstnanosti, ale lidé by se mohli domnívat, že by se mohla zvýšit nelineárním způsobem, pokud by velké společnosti nesplácely. Myslím, že existuje mnoho pesimismus ohledně ekonomického výhledu české společnosti“ .