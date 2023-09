Hurikán Lee zůstává hurikánem Margot kategorie 3, protože NHC sleduje dva další systémy – Orlando Sentinel

Hurikán Lee se vrátil na velký hurikán 3. kategorie a očekává se, že tento týden nabere na síle, protože se v Atlantském oceánu tvoří hurikán Margot, zatímco Národní centrum pro hurikány sleduje dva další systémy s možností rozvoje.

Od pondělí 23:00 se Lee nacházel asi 410 mil severo-severozápadně od Severních závětrných ostrovů v Karibiku a 580 mil jižně od Bermud a pohyboval se na západ-severozápad rychlostí 7 mil/h s maximálním trvalým větrem o rychlosti 120 mil/h. Hodiny a vyšší bouře. Jeho větry o síle hurikánu dosahují až 80 mil a větry o síle tropické bouře dosahují až 185 mil.

„Během příštích několika dní se očekává pomalý pohyb ze západu na severozápad na severozápad, po kterém bude v polovině týdne následovat posun na sever,“ uvedli prognostici. „Na předpovědní dráze se očekává, že Lee projede poblíž Bermud, ale na západ, během několika dní.“

Bermudy leží v kuželu nejistoty, ale zatím nepodléhají žádnému sledování ani varování. Očekává se však, že vlny Leeho oceánu dnes ohrozí podmínky podél pobřeží USA včetně Floridy poté, co se již rozlily přes Atlantský oceán a zasáhly části Malých Antil, Panenské ostrovy, Portoriko, Hispaniola, Turks a Caicos, Bahamy a Bermudy.

„Tyto vlny pravděpodobně způsobí život ohrožující vlny a naruší stávající podmínky,“ uvedli meteorologové. „Začaly nebezpečné vlny a trhavé proudy

Tyto podmínky ovlivňují části jihovýchodního pobřeží USA a očekává se, že se tyto podmínky během několika příštích dnů rozšíří na sever podél východního pobřeží USA.

tornádo #pro mě Byl oživen zpět k výkonu třídy 3 s obnoveným okem. Lee se v současné době plíží na západ-severozápad a stále se očekává, že se otočí na sever a zůstane u pobřeží východního pobřeží Spojených států, ale očekávají se nebezpečné příbojové proudy a trhací proudy, protože Lee míří na sever a zvětšuje se. pic.twitter.com/m7wshllWBA – UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) 10. září 2023

Předpovědi intenzity mají systém narůstat do kategorie 4 s trvalým větrem o rychlosti 130 mph a nárazy 160 mph později v pondělí a až do středy zůstane velkým hurikánem. Nestálá bouře z minulého týdne vzrostla za méně než půl dne z hurikánu kategorie 1 s větrem o rychlosti 80 mph na kategorii 5 s větrem o rychlosti 160 mph, o 12 hodin později dosáhla rychlosti větru 165 mph, než klesla zpět na kategorii 2 a nyní znovu roste. .

„Ačkoli se očekává, že tajfun Lee později v týdnu zeslábne, očekává se, že se výrazně zvětší a rizika se do konce předpovědního období rozšíří dále od středu bouře,“ uvedl prognostik.

Jeho dráha by mohla přivést větrné pole hurikánu Lee na Bermudy a následovat nejistá trať, která by mohla ohrozit severovýchodní státy USA nebo Kanadu. Poslední cesta má části Nové Anglie uvnitř kužele nejistoty.

„Ještě je příliš brzy vědět, jakou úroveň dopadů, pokud vůbec nějaké, může mít Lee podél východního pobřeží Spojených států a atlantické Kanady koncem tohoto týdne, zvláště když se očekává, že hurikán výrazně zpomalí nad jihozápadním Atlantikem,“ meteorologové řekl..

Mezitím se tropická bouře Margot stala pátým hurikánem sezóny, když se pohybovala na sever přes otevřený centrální subtropický Atlantský oceán.

V 17 hodin se střed hurikánu Margot nacházel asi 1 265 mil severozápadně od Kapverdských ostrovů a pohyboval se na sever rychlostí 12 mil/h s maximálním trvalým větrem o rychlosti 75 mil/h, což z něj činilo hurikán 1. kategorie. Jeho vítr o síle hurikánu dosahuje až 15 mil a vítr o síle tropické bouře až 125 mil.

„Očekává se, že tento pohyb bude pokračovat i v příštích několika dnech,“ uvedli meteorologové. „Další posílení se očekává během příštích 48 hodin.“

Margot následuje další hurikány sezóny Don, Franklin, Idalia a Lee, přičemž poslední tři hurikány přecházejí v hlavní hurikány kategorie 3 nebo vyšší.

Jinde v Atlantiku sledovalo Národní centrum pro hurikány dva systémy, které mají šanci zformovat se do příští tropické deprese nebo bouře sezóny. Pokud některý z nich dosáhne stavu pojmenované bouře, mohl by se stát Tropickou bouří Nigel následovanou tropickou bouří Ophelia.

Nejpravděpodobnějším výskytem mezi těmito dvěma tento týden je tropická vlna v tropickém Atlantiku na dálném východě, která se v neděli přesunula od pobřeží západní Afriky a přinesla neorganizovaný déšť a bouřky.

Prognostici uvedli, že podmínky prostředí se zdají být příznivé pro postupný rozvoj tohoto systému, zejména po jeho sloučení s oblastí nízkého tlaku vzduchu na jeho západě. „Tropická deprese se pravděpodobně vytvoří z kombinovaného systému do konce tohoto týdne, když se bude pohybovat na západ-severozápad rychlostí 15 až 20 mph přes centrální tropický Atlantik.“

NHC mu dává 10% šanci na vývoj v příštích dvou dnech a 70% šanci v příštích sedmi dnech.

Bližší systém, ale s menšími šancemi, je ve východním tropickém Atlantiku několik set mil západně-jihozápadně od Kapverdských ostrovů s omezenými, neorganizovanými srážkami a bouřkovou činností.

„Další vývoj tohoto systému se stává stále nepravděpodobnějším, než se během příštích dvou dnů spojí s tropickou vlnou na jeho východě,“ uvedli meteorologové.

NHC mu dává 10% šanci, že se vytvoří během následujících dvou až sedmi dnů.

Sezóna 2023 trvá od 1. června do listopadu. 30 již vyprodukovala 13 pojmenovaných bouří.

Nejnovější výhled hurikánů National Oceanic and Atmospheric Administration, aktualizovaný v srpnu, zvýšil svůj výhled na nadprůměrnou sezónu a očekává 14-21 pojmenovaných bouří, z nichž 6-11 by se mohlo stát hurikány a 2-5 by se mohly stát velkými hurikány.