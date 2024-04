Android 15 přináší přepracovaný stavový řádek s novými ikonami a haptickými prvky

Díky prvním dvěma náhledům pro vývojáře už máme dobrou představu o tom, jaké nové funkce by mohla přinést nadcházející aktualizace Androidu 15. Přestože Android 15 pravděpodobně přinese spoustu nových a užitečných funkcí, je nepravděpodobné, že by přinesl také zásadní změny v uživatelském rozhraní. To neznamená, že nedojde k žádným změnám uživatelského rozhraní, protože jsme dříve informovali, že Android 15 může předělat zvukový panel. Navíc nyní můžeme oznámit, že Google předělává ikony stavového řádku a přidává hmatovou zpětnou vazbu do více částí systému.