Singapur odsoudil Brita Benjamina Glenna na šest týdnů vězení za nenosení obličejových masek

Čtyřicetiletý Benjamin Glenn byl odsouzen ve čtyřech bodech za to, že v květnu nenosil masku ve vlaku a později v červenci se dostavil k soudu, stejně jako způsoboval nepříjemnosti pro veřejnost a používal výhružná slova vůči veřejným činitelům.

Glenn dříve absolvoval psychiatrické vyšetření nařízené soudcem v důsledku jeho chování a pozorování u soudu.

Ve středu požadoval, aby soud zrušil to, co označil za “nezákonná obvinění”, a požadoval vrácení pasu, aby se mohl vrátit do Británie, aby byl se svou rodinou, uvedla tisková agentura CNA.

Citoval soudce, jak říká Glennovi, že „zcela zavádí“, když uvěřil, že je osvobozen od singapurských zákonů o nošení masek.