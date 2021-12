Doufám, že cross fade Android 12 přijde s 12litrovými Chromebooky

Onehdy mě Michael upozornil na novou funkci v Androidu 12, o které jsem si ani neuvědomil, že existuje. Je to malá změna, která dělá obrovský rozdíl v mém každodenním používání, a teď, když vím, že tam je, inklinuji k tomu s velkou pravidelností. co to je Jsem rád, že ses zeptal. Malá, ale důležitá funkce, na kterou se v tomto příspěvku díváme, je schopnost Androidu 12 plynule přecházet z jednoho zdroje zvuku na druhý s lahodným vyblednutím.

Než budeme pokračovat, pokud jste si nebyli vědomi, cross fade je jednoduše technika používaná ve zvuku, která současně snižuje jeden zdroj zvuku a zároveň zvyšuje hlasitost druhého. Je to skvělé pro různé věci, ale v tomto případě je Android 12 dokonalejší a kompletnější než verze, které byly k dispozici dříve.

Pravděpodobně jste se setkali s nedostatkem této funkce, pokud posloucháte hudbu v telefonu a přešli jste na sledování videa YouTube nebo TikTok. Ve starších verzích Androidu se aktuální hudba náhle zastaví a nový zvuk spadne bez varování. Bylo to nepříjemné a cítil jsem se nedokončený. Nový způsob, jakým to Android řeší, je přesně takový, a jakmile to vyzkoušíte, už se nebudete chtít vrátit.

Než budete pokračovat, doporučuji vám vytáhnout nějakou hudbu, spustit skladbu a poté začít přehrávat video. Pokud používáte Android 12, poslouchejte plynulé mizení z jednoho zdroje na druhý a uvidíte, jak plynulé a zábavné je slyšet, jak se zvuk bez námahy přesouvá z jedné věci na druhou. Opravdu je to roztomilé!

Ne na Chromeboocích. po.

Pokud máte telefon se systémem Android 12 a potřebujete si zopakovat, jak vypadal před 12 lety, otevřete Chromebook a začněte přehrávat video. Dále otevřete YouTube Music (nebo něco podobného) a spusťte toto přehrávání. Za předpokladu, že aplikace, které používáte, jsou takové, které přestanou běžet, když se spustí jiný zdroj médií, uslyšíte náhlý skok z jedné na druhou. Opět mi to připadá trochu neuspořádané a neuspořádané oproti nyní plynulým a čistým zvukovým přechodům v systému Android 12. Ačkoli nemáme v této funkci u Chromebooků vedoucí postavení, doufám, že Android 12L dorazí v roce 2022 Může přijít s touto aktualizací.

Stojí za zmínku, že pro Android se zdá, že jedinými aplikacemi, které dostávají tuto křížovou léčbu, jsou ty, které také podporují běh na pozadí. Takže aplikace jako YouTube, YouTube TV, YouTube Music, Netflix atd. budou všechny poskytovat zvuk tímto nudným způsobem. S Chrome OS existuje spousta webových aplikací, které technicky podporují běh na pozadí, protože jsou – no – jen webovými aplikacemi. To znamená, že můžete mít zvuk pro více věcí přehrávaných současně, pokud chcete. Téměř veškerý zvuk na stopách Chromebooku se však přehrává prostřednictvím Media Hub, Existuje tedy šance, že Google do tohoto centra přidá nějakou funkci ztlumení, která vám umožní plynule přepínat mezi zdroji zvuku na cestách.

Centrum médií Chrome OS je zapnuté

Vzhledem k tomu, že tato funkce je na cestě pro aplikace pro Android na Chromeboocích (stejně předpokládáme) s Androidem 12L za rohem, bylo by skvělé, kdyby Google tuto možnost rozšířil na všechna média na Chromeboocích. Vím, že je to maličkost, ale Chrome OS dosáhl bodu, kdy záleží na maličkostech a lidé přicházející z Windows nebo Mac OS budou hledat nejrozmanitější vybavení. Přidání tohoto malého vylepšení by mohlo být skvělým krokem tímto směrem.