Italský zubař nabízí falešné očkovací rameno, aby získal propuštění Covid

zubař v Itálie Čelí potenciálnímu trestnímu stíhání poté, co se pokusil získat a Koronavirus Vakcína ve falešném rameni vyrobeném ze silikonu.

Ošetřovatelka Philippa Boa z města Biella na severu země řekla, že dokázala okamžitě říct, že se něco stalo, když na něj muž ve čtvrtek vystřelil na falešnou párty.

„Když jsem odhalil své paže, cítil jsem, že kůže je chladná a příjemná a barva je velmi světlá,“ řekla Boa italskému listu. Corriere della Sera.

Řekla, že si původně myslela, že sedmapadesátiletý muž byl po amputaci a omylem zavedla špatnou ruku. Zvedla mu košili a uviděla silikonovou paži.

„Okamžitě jsem pochopil, že se ten muž snažil vyhnout očkování silikonovou protézou, protože doufal, že si drogu píchnu, aniž by to věděl,“ řekl Boa.

Sestra uvedla, že muž přiznal, že nechce vakcínu, ale „super“ zdravotní povolení, které bude od pondělí vyžadováno pro vstup do restaurací, kin, divadel a dalších míst v Itálii.

Už byl pozastaven z práce za to, že odmítl očkování, které Itálie vyžadovala od zdravotníků.

Sestra řekla, že muž byl zdvořilý a po neúspěšném pokusu očkovací centrum opustil.

„Zastavili jsme se a přemýšleli jsme a pochopili, že to není jen surrealistická situace, ale skutečný pokus o podvod,“ řekl Boa. Ona a další na místě očkování předali náčelníkům papíry, aby mohli případ nahlásit a ten byl předán státním zástupcům.

Zatímco proočkovanost v Itálii je relativně vysoká, a to 85 procent aktuálně způsobilé populace ve věku 12 let nebo starší, lidé ve věkové skupině 30–59 let se ukázali jako nejodolnější vůči očkování, přičemž téměř 3,5 milionu jejich dávky nedostalo. Za prvé.