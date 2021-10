West Ham má po oficiálním odhalení získat nečekaný zisk 2,5 milionu liber

West Ham se připravuje získat dalších 2,5 milionu liber za sezónu z „vstupenek, vaflí a půllitrů“.

Tvrdí to EXKLUZIVNĚ bývalý brankář Premier League Paddy Kenny fotbal uvnitř O plánech londýnského stadionu.

klub potvrzeno 27. října dostali povolení ke zvýšení kapacity o 2500 v olympijském parku.

West Ham také potvrdil svůj závazek případně rozšířit stadion na maximální kapacitu 67 000 diváků.

Pokud se jejich ambice naplní, tento Hammers by byl v Premier League na druhém místě za Old Trafford.

West Ham si stadion pronajímá a rozšíření bude financováno především London Legacy Development Corporation.

Zda plány ovlivní koupě českého miliardáře Daniela Křetínského s 27 procenty, není jasné.

Kenny ale tvrdí, že zvýšená kapacita je pro počítadla železného obilí „snadné peníze“.

“To jen ukazuje, jak obrovská je jejich fanouškovská základna,” Sdělit fotbal uvnitř Reportér Adam Williams.

“Přináší to také vyšší příjmy, a to je hlavní věc. Víme, že Covid zasáhl kluby po celé zemi.”

“S extra permanentkami, palačinkami a pivem by toho bylo příliš mnoho. To by se klubu mohlo vrátit. Jsou to snadné peníze.”

“Pokud dostanou 2 500 navíc za 50 liber za vstupenku, je to 125 000 liber na zápas. Pokud mají 19 domácích zápasů, je to téměř 2,5 milionu liber navíc.”

“Právě jsem si uvědomil, kolik toho dokážou vydělat. Pokud je plán jít až na 67 000, budete vydělávat jen víc a víc.”

Další zprávy, finanční expert odhalil převody 411 milionů liber po zprávách o „fantastickém“ převzetí West Hamem.

