Jak může hackování vašeho přepínače vést k lepší snímkové frekvenci pro Tears of the Kingdom

Pro hru Marquee na 6 let starém hardwaru (který byl již relativně slabý, když byla uvedena v roce 2017), sestavení otevřeného světa The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears Je to impozantní technický úspěch. Digitální slévárna vyvinuty nedávno Jak oprava prvního dne hry zajišťuje, že software je „velmi blízko cílové rychlosti 30 snímků za sekundu“ pro „téměř“ hraní.

Digital Foundry však bere na vědomí Slzy královstvíSnímková frekvence může občas klesnout až na 20 snímků za sekundu, zvláště když aktivujete Linkovu charakteristickou schopnost Ultra Hand v přeplněných oblastech, jako je Kakariko Village nebo Goron City. V těchto situacích však uživatelé Switch s hacknutou konzolí mohou použít nástroje pro přetaktování, aby hra fungovala plynuleji.

v Moderní videoModern Vintage Gamer (MVG) vede diváky k dostupným možnostem přetaktování Slzy království Hráči, kteří si nainstalovali Nástroj jako sys-clk na jejich kompromitovaných systémech. Potlačení CPU z přibližně 1 GHz na 1,5 GHz má za následek „vůbec žádný velký rozdíl“ v testu MVG. Naproti tomu přetaktování GPU ze 768 MHz na pouhých 900 MHz (v dokovaném režimu) má za následek „rozhodně plynulé“ snímkové frekvence, i když „pokračování… doby, kdy snímková frekvence klesá“.

Největší zlepšení výkonu však pochází ze zrychlení taktu systémové paměti z 1,6 GHz na více než 1,8 GHz. Toto zvýšení odstraňuje to, co MVG nazývá „pravděpodobně největší překážkou všeho na hardwaru právě teď“, což vede k situaci „bez ohledu na to, co tady dělám, nedokážu dostat snímkovou frekvenci pod 30 snímků za sekundu“. Toto vylepšení pokračuje, i když jsou CPU a GPU udržovány na původních taktech.

Jak už to u přetaktování bývá, není tento typ zlepšení výkonu bez rizik. Přetaktované komponenty generují více tepla, což může vést k poškození/selhání komponent nebo vypnutí systému, zvláště pokud je okolní teplota v místě, kde hrajete, velmi vysoká. Dokonce i přetaktování, které neodpovídá vašemu sestavení operačního systému, může mít za následek vyšší spotřebu ventilátoru a/nebo baterie, což znamená vyšší spotřebu elektřiny a kratší dobu provozu, když nejste u portu. Všechna tato rizika mohou být zvláště patrná v souvislosti se zde popsaným přetaktováním paměti, které jde daleko za hranice Jak to kdysi nazvala Digital Foundry „Tvrdý limit Tegra X1“, který napájí adaptér.

Pro hráče, kteří nesnesou myšlenku poklesu snímkové frekvence při procházení Hyrule, by to riziko mohlo stát za to. A pro ty, kteří chtějí toto riziko zmírnit nějakým riskantně vyhlížejícím příslušenstvím, můžete do nich vždy investovat Pochybný venkovní ventilátor nastolit pořádek.

