Teleskop Jamese Webba zachycuje mlhovinu Tarantule v ohromujících detailech

TMlhovina Tarantule byla v minulosti vyfotografována mnoha observatořemi, ale Byly pořízeny nové fotografie podle Teleskop Jamese Webba Poskytuje nám jasnější a přesnější pohled na oblast vzniku hvězd. Mlhovina Tarantule, známá také jako 30 Doradus, je největší a nejjasnější mezigalaktickou oblastí tvorby hvězd v blízkosti naší galaxie, díky čemuž je oblíbeným předmětem vědců, kteří studují formování hvězd.

Astronomové použili tři Webbovy infračervené přístroje k zobrazení mlhoviny Tarantule. Při pohledu pomocí blízké infračervené webové kamery (NIRCam) uvidíte hedvábná vlákna, která mlhovině vysloužila její jméno, kolem shluku hmotných mladých hvězd, které se modře třpytí uprostřed snímku nahoře. Podle NASA nebyly desítky tisíc těchto mladých hvězd nikdy předtím spatřeny, protože je skryl kosmický prach. Větry a hvězdné záření z těchto mladých hvězd vedly do dutiny ve středu mlhoviny, která se musí nadále posouvat a měnit svůj tvar. Vlákna, která je obklopují, koneckonců skrývají více protohvězd a vyjdou, aby se připojila k ostatním hvězdám ve středu, když vyfukují plyn a prach a zakrývají je před naším dohledem.

Webbův blízký infračervený spektrometr ve skutečnosti takovou hvězdu pozoroval vynořující se zpoza jejího prachového závoje. NASA říká, že aktivita hvězdy by nebyla detekována bez Webbova spekter s vysokým rozlišením na infračervených vlnových délkách. Astronomové také použili Web’s Medium Infrared Instrument (MIRI) k zobrazení mlhoviny na vlnových délkách delších než infračervené a pořídili snímek zcela odlišný od snímku pořízeného NIRCam. Tentokrát mladé hvězdy ve středu mlhoviny slábnou do pozadí, zatímco okolní plyn a chladný prach září a září, jak můžete vidět níže.

NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Jak vysvětluje NASA, mlhovina Tarantule je zvláště zajímavá pro vědce studující tvorbu hvězd, protože má chemické složení podobné oblastem vzniku hvězd během „kosmického poledne“. Toto je období, kdy byl vesmír starý pouhé dvě miliardy let a kdy byla tvorba hvězd na vrcholu. V naší galaxii nejsou žádné oblasti, které by produkovaly nové hvězdy podobným zběsilým tempem. Také hvězdotvorné oblasti Mléčné dráhy mají odlišné složení. Zaměřením Webbova dalekohledu na mlhovinu Tarantule mají nyní vědci snímky, které mohou porovnat s hloubkovými pozorováními galaxií hodně vzdálených od skutečného kosmického poledne, což by jim mohlo pomoci lépe porozumět raným letům vesmíru.