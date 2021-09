Tchaj -wan říká, že Čína by mohla „paralyzovat“ svoji obranu, což by hrozbu ještě zhoršilo

od Yimou Lee

TAIPEI (Reuters) – Čínské ozbrojené síly by mohly “paralyzovat” obranu Tchaj -wanu a být schopné plně sledovat jeho šíření, uvedlo ostrovní ministerstvo obrany a poskytlo strohé hodnocení rostoucí hrozby, kterou představuje jeho obří soused.

Peking zintenzivňuje své vojenské aktivity v okolí ostrova, který považuje za čínské území. Nikdy se nevzdal použití síly, aby dostal demokratický Tchaj -wan pod svoji kontrolu.

Tchajwanské ministerstvo obrany ve své výroční zprávě parlamentu o čínské armádě, jejíž kopii viděla agentura Reuters, představilo mnohem vážnější pohled, než tomu bylo v loňském roce, kdy zpráva uvedla, že Číně stále chybí schopnost zahájit plnohodnotné útok na Tchaj -wan.

Letošní zpráva uvedla, že Čína může zahájit takzvané „měkké a tvrdé kybernetické útoky“, včetně blokování komunikace přes západní část Prvního ostrovního řetězce, řetězce ostrovů, který se rozprostírá od japonského souostroví, přes Tchaj -wan až na Filipíny. .

Čína by se „mohla spojit se svojí kybernetickou armádou a zahájit kabelové i bezdrátové útoky proti globálnímu internetu, což by zpočátku ochromilo naši protivzdušnou obranu, ovládání moře a možnosti systému protiútoků, což pro nás představuje velkou hrozbu“.

Ministerstvo dodalo, že Čína také zlepšila své průzkumné schopnosti pomocí Beidou, reakce Číny na americký navigační systém GPS.

Dodala, že to znamená, že Peking může sledovat pohyby po Tchaj-wanu, a to díky tomu, že Čína pravidelně využívá špionážní letadla, drony a lodě shromažďující zpravodajské informace.

Čínské ministerstvo obrany na žádost o komentář nereagovalo.

Ačkoli zpráva z Tchaj-wanu naznačila, stejně jako v loňském roce, že Číně stále chybí dopravní kapacity a logistická podpora rozsáhlé invaze, čínská armáda pracuje na zlepšení těchto schopností.

Dodalo, že díky přesným raketovým útokům, které mohou zasáhnout kdekoli na ostrově, je Čína také schopná „ochromit“ taiwanská vojenská velitelská centra a bojeschopnost svých námořních a vzdušných sil.

Dodala, že čínští špioni na Tchaj -wanu mohou zahájit “dekapitační úder”, který zničí politickou a ekonomickou infrastrukturu.

Nasazením raket středního a dlouhého doletu a více cvičení zahrnujících své letadlové lodě se Čína snaží připravit zpoždění “zahraniční vojenské intervence” při útoku na Tchaj-wan, uvedlo ministerstvo.

Prezident Tsai Ing-wen učinil z posílení tchajwanské obrany prioritu, vybudování domácího obranného průmyslu a nákup dalšího vybavení ze Spojených států, nejdůležitějšího dodavatele zbraní na ostrově a mezinárodního podporovatele.

(Reporting by Yimo Lee; Additional reporting by Ben Blanchard. Editing by Jerry Doyle)