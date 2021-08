Prodej padělaných očkovacích karet stoupá na černém trhu uprostřed proměnné delta

Od března 2021 CPR hlásí 257% nárůst počtu prodejců využívajících cloudový telegram Messenger Telegram k inzerci falešných očkovacích karet, protože tlak na očkování stoupá. Padělané CDC, NHS a digitální digitální karty COVID EU se prodávají za 100 USD a lze je zakoupit pomocí systému PayPal nebo kryptoměny, jako je bitcoin. Nabízeny jsou také falešné testy PCR na COVID-19.

CPR uvedla, že skupiny černého trhu mají v průměru 100 000 sledujících, přičemž některé skupiny přesahují 450 000 sledujících, což je nárůst o 566% od března, kdy se karty prodávaly za téměř 200 USD. Poznamenali, že Telegram je nejpoužívanějším digitálním trhem pro karty s prodejci v USA, Velké Británii, Švýcarsku, Pákistánu, Nizozemsku, Itálii, Řecku, Indonésii a Francii a většina z nich se prodává v evropských zemích.

Před březnem CPR uvedla, že většina falešných certifikátů byla prodána na dark webu.

Oded Vanunu, vedoucí výzkumu zranitelnosti produktů v CPR, uvedl, že skupina zvažuje přechod z prodeje temného webu na Telegram a podobné služby jako WhatsApp.

Vanunu řekl: „Celý rok studujeme darknet a telegram pro služby související s koronaviry. V současné době jsou falešné očkovací průkazy nyní k dispozici pro nákup téměř ve všech zemích. Jediné, co musíte udělat, je uvést zemi, ze které pocházíte, a co chcete. . Prodejci se rozhodují inzerovat a podnikat. Na Telegramu, protože se rozšiřuje o jejich distribuci, Telegram je ve srovnání s tmavým webem méně technicky použitelný a dokáže rychle oslovit obrovský počet lidí. Věříme, že širší nápor trhu je podporován rychle se šířícím variabilní delta a naléhavost vytvořená očkováním každého. Ve skutečnosti existují lidé, kteří očkováni být nechtějí, ale přesto chtějí svobody, které jsou spojeny s očkováním. Tito lidé se po desítkách stále více obracejí k darknetu a Telegramu „Od března klesly ceny za falešné očkovací průkazy na polovinu a online skupiny pro podvodné služby týkající se koronaviru se chlubí stoupenci stovek tisíc lidí. Vřele doporučuji lidem, aby tyto prodejce do ničeho nezapojovali, protože tito prodejci mají v úmyslu udělat více než prodávat falešné očkovací průkazy. “