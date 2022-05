Ruský ministr zahraničí nečekaně navštívil Arabský stát Omán v Perském zálivu

Britský premiér Boris Johnson řekl na společné tiskové konferenci se švédskou premiérkou Magdalenou Andersonovou, že Spojené království pomůže Švédsku a podpoří jeho členství v NATO. Bez ohledu na to, jak se Švédsko rozhodne o svém rozhodnutí vstoupit do NATO, britský vůdce během své cesty do neutrální země řekl, že Rusko nedávno pohrozilo, že neposílí vztahy s Evropskou unií, Spojené království poskytne evropské zemi aktivní podporu.

Johnson ve středu podepsal se Švédskem dohodu o bezpečnostních zárukách. Zdůraznil, že členství Švédska v NATO je „oddělený rozhovor“ a je to „záležitost Švédska“.

Britský premiér Boris Johnson řekl: „Kategoricky říkáme, že v případě katastrofy nebo útoku na Švédsko Spojené království přijde Švédsku na pomoc s čímkoli, co Švédsko požádá.“

Dodal: „Myslím, že existuje samostatná otázka kolem NATO, o které si myslím, že Švédsko bude diskutovat v příštích několika dnech. To není na mně, abych se k tomu vyjadřoval, kromě toho, že jsem si jistý, že Spojené království podpoří jakýkoli směr. Švédsko se rozhodlo pustit se do akce, která bude maximálně nápomocná a podpůrná.“

Britský premiér Boris Johnson, vlevo, vítá švédskou premiérku Magdalenu Anderssonovou v Harpsundu, venkovském letovisku švédských premiérů, ve středu 11. května 2022. Kredit: AP Photo/Frank Augstein, Pool.