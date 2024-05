Konzervativci ve Spojeném království utrpěli historické ztráty v místních volbách – DW – 04/05/2024

Británie Labouristická strana vyzvala premiéra Rishi Sunak Vypsal všeobecné volby poté, co jeho vládnoucí konzervativní strana utrpěla těžké ztráty v místních volbách v zemi Anglie.

Konzervativci ztratili asi polovinu křesel, o která se ucházeli. Na oplátku labouristé vyhráli rady, které strana nedržela po celá desetiletí, regionální starosty a speciální volby do parlamentu na Blackpool South.

Vůdce labouristů Keir Starmer řekl: „Tady v Blackpoolu byla zaslána zpráva přímo předsedovi vlády. Starmer dodal: „Poslal jsem tuto zprávu přímo Rishi Sunakovi, abych řekl, že už máme dost vaší regrese, vašeho chaosu a vašeho rozdělení a chceme změnu.“

Sunak vzdoruje svým šancím ve všeobecných volbách

Sunak má moc rozhodnout Historie všeobecných volebMusí se ale konat nejpozději do 28. ledna příštího roku.

Poté, co guvernér Ben Houchen vyhrál znovuzvolení starostou severní oblasti údolí Tees, zasáhl vyzývavým tónem.

„Blíží se všeobecné volby, [voters] „Zůstaneme také s námi,“ řekl Sunak.

Šéf Konzervativní strany Richard Holden řekl, že to byla „obtížná noc“.

Starmer řekl, že průzkumy veřejného mínění ukázaly touhu po změně Foto: Ian Forsyth/Getty Images

Celostátní průzkumy ukazují, že labouristé mají v možnostech všeobecných voleb náskok 20 procentních bodů před konzervativci.

Podle BBC, pokud by byly výsledky zopakovány v celostátní soutěži, předběžné údaje naznačují, že labouristé by získali 34 procent hlasů, přičemž konzervativci by zaostávali o devět bodů.

Předpovědi Sky News pro všeobecné volby s použitím dílčích výsledků by ukázaly, že labouristé se stanou největší stranou, ale nedosáhne celkové většiny.

Reklama na starostu Londýna

Výsledky se budou objevovat i o víkendu, včetně klíčového souboje o starostu v Londýně, kde labourista Sadiq Khan doufá, že vyhraje znovuzvolení.

Jinde dosáhli zisky také centrističtí Liberální demokraté a Strana zelených, stejně jako britská Reformní strana, která se snaží oslovit konzervativní voliče na pravici.

Zdá se však, že mezi konzervativci neexistuje jasné hnutí za nahrazení Sunaka, což by v této fázi nebylo možné zahájit volební kampaň.

Sunak dříve řekl, že se těší na hlasování v „druhé polovině roku 2024“.

lo/msh (AFP, AP, Reuters)