Jak obrýlený „anti-Bond“ změnil život Michaela Caina

V roce 1964 byl 31letý Michael Caine na večeři se spolubydlícím Terencem Stampem v klubu Pickwick v Soho, když vedoucí výrobce sýrů Harry Saltzman poslal na jejich stůl vzkaz, v němž se Kanea zeptal, zda by si poté nechtěl popovídat u kávy. .

Kane dře ve filmech 15 let s malým bonusem, a zatímco právě natočil svou dosud nejlepší roli ve filmu Zulu (1964), plat 4 000 liber ve Filletu ho pravděpodobně dlouho neudržel – rozhodně ne ve srovnání s jeho přítel Sean Connery, který právě vyhrál 500 000 liber za třetí film o Jamesi Bondovi, Goldfinger.

Saltzman byl koproducentem na Bonds s Cubby Broccoli a Kane okamžitě předpokládal, že by mohl být na malou část ve frontě. Ale návrhem byla změna kariéry. Saltzman se ho zeptal, zda zná román Lynne Daytonové z roku 1962 The Ipcress File, což, jak se stalo, byl Kane uprostřed čtení.

Saltzman právě ukořistil práva za 12 500 liber a marně hledal svého vedoucího muže; Ačkoli neznámá hlavní postava, nevýslovný špión, byla světy jiných než luxusní důstojník, kterého Kane právě hrál, producent viděl hvězdnou kvalitu. Nemýlil se. Kaneovi byla okamžitě nabídnuta sedmiletá smlouva, kterou herec s omezenými penězi rád přijal. Jedna věc: jeho skutečný přízvuk bude tentokrát vhodnější než přízvuk zulu.

Tento mystický příběh o vymývání mozků za studené války se po téměř 60 letech stal novým televizním miniseriálem, který na jaře vysílá ITV. V té době Saltzman věnoval Ipcressův soubor jako „Bond on a budget“, ale Caine a všichni, kdo pracovali na původním filmu, měli jiné představy. Nejprve potřebovali jméno – nápad „Harryho Palmera“ Kanea – aby vyzvědač zněl co možná nejneformálněji. Chtěli, aby byl jakýmsi anti-Bondem: dekadentní, hrubý a zasmušilý, dělal svou práci v Londýně poloviny 60. let, zatímco žil v posteli v Notting Hill. Dokonce nosil brýle, což od Harolda Lloyda prakticky žádný muž nedělal.