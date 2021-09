VTuber dostane Fox News, aby vysvětlil protesty obtěžování Twitchem

Snímek obrazovky : Liška 5

Jak jsme se zabývali, včera Tisíce streamerů si na protest vzaly den volna na Twitchi Usnadnění probíhajících webových stránek obtěžujících kampaní známých jako Nájezdy nenávisti. A zatímco běžní čtenáři webů s videohrami byli ve své době vyzbrojeni spoustou informací, diváci televizních zpráv potřebovali věci vysvětlit jasněji.

Fox 5 New York získala VTuber, aby pomohla získat informace do krátkého dvouminutového klipu POFOB Abychom vám pomohli vysvětlit protest a jejich zkušenosti na platformě, a přestože vás kombinace slov „Fox News“ a „Vtuber“ mohla vést po určité hypotetické cestě, byla celá věc tak přímočará – a tak užitečná – že je to jeden z nejlepších příkladů v žánru. “Pokoušet se vysvětlit špatné věci videohrám normálním lidem„ Dokážu si to představit! Zvláště Kvůli historii sledování televizní sítě Pokud jde o věci online.

Pokud jste Zmeškal jsem zprávy za poslední dva dnyVčera velké množství bannerů odmítlo vysílat, protože platforma nadále umožňovala „útoky z nenávisti“, což jsou případy, kdy zlomyslní uživatelé využívající botské účty zaplavují chatovací kanály okrajovými bannery a barevnými bannery. První zprávy obepínající hashtag #ADayOffTwitch naznačují, že již ovlivnily provoz Twitch v daný den:

Přestože streamovací platforma vlastněná Amazonem dosud neprovedla navrhované změny kontroverzního systému náletů, je jasné, jaké některé dříve odmítl S malým provozem, který má velký dopad, bude pravděpodobně stát Twitch zhruba 22% špičkového souběžného provozu za den. Toto číslo pochází z TwitchTracker Což poskytuje externí data o metrikách platformy, například kolik lidí streamuje a kolik lidí sleduje. Zatímco Twitch obvykle dosahuje 4,5 milionu souběžných diváků v daný den, ve středu se místo toho zastavil na přibližně 3,5 milionu. K poklesu došlo, když počet tvůrců obsahu streamovaných na platformě klesl o více než 10 000, když se shromáždili kolem hashtagu #ADayOffTwitch.

Aktualizace: 09.09.2021 22:00 ET: Zdá se, že jako Australan jsem úplně nepochopil rozdíl mezi regionálními pobočkovými stanicemi a hlavním kanálem, ale přesto! Hlavní bod příspěvku, který jsem již spojil – že všechny síťové televizní stanice, od CNN po Fox, v poslední době s těmito věcmi bojují – stále zůstává, takže nechám příspěvek tak, jak je.