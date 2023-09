Stvořitel staví dutý a krásný svět. Vypadá to alespoň pěkně?

Toto je část našeho zpravodajství o nových filmech, které mají premiéru na Austin’s Fantastic Festival.

Od roku 2010 MonstraGareth Edwards se stal cílem pro sci-fi franšízy. Možná začínal s originálním nezávislým filmem, ale v následujících letech byl do této práce ponořen hvězdné války A Godzilla Projekty. Se svými nejnovějšími díly, tvůrceEdwards poprvé po letech opět vytváří originální příběh, tentokrát s rozpočtem studia. Častěji však vynikne potřebná podívaná a emocionální nádhera tvůrce Nakonec se stane obětí kletby Frankensteinova monstra. Je dlážděný z nejrůznějších sci-fi nemovitostí za posledních 70 let, ale sám o sobě nemá moc co říct.

V alternativní budoucnosti se lidstvo ponořilo hlouběji do své posedlosti umělou inteligencí. Malí pracovní roboti ustoupili větším verzím lidí, kteří mohou asistovat při operacích, řídit auta a dokonce se přidat k policii. To vše díky revoluční umělé inteligenci vyvinuté Nirmatou (v nepálštině „tvůrce“), entitou odpovědnou za nezávislé myšlení těchto bytostí. To, co zpočátku vypadalo jako dar z nebes, se rychle změnilo v jinou rasu, která byla vykořisťována, segregována a pohlížena svrchu.

Po nehodě způsobené jiným než člověkem, který shodil jadernou bombu na Los Angeles, vedl spad k americké „Válce proti robotům“. Tajní vojáci jsou tajně posláni do pro-robotního odporu s jednoduchým úkolem najít a odstranit Nirmatu. Jeden z těchto vojáků, Joshua (John David Washington), se zamiluje a ožení se s podzemním vůdcem Mayou (Gemma Chan).

Joshua je po letech zdrcen, když katastrofa zabije jeho ženu a většinu odboje, a plukovník Howell (Allison Janney) ho povolá zpět do akce. Nirmata je stále na svobodě a nyní vlastní superzbraň, která může změnit všechny AI a počítačové systémy k horšímu. Tou zbraní je Alfie (Madeleine Yona Voyles), pokročilý dětský robot, kterého Joshua najde v útrobách obrovské laboratoře.

Budování světa v tvůrce Je to jeho nejsilnější stránka s kompletní a fungující společností tvořenou desetiletími růstu a konfliktů. Los Angeles je protějškem Hirošimy, počínaje pokrajem zničení. Města ve filmu jsou pulzujícími centry podnikání jak na moři, tak ve stínu, kde se roboti a simulátory intenzivně mísí s lidmi.

Film bohužel ztrácí své vypravěčské zaměření, protože roadtripový aspekt příběhu zabírá a zajímavější části příběhu se zastavují. Myslete na Netflix těžba Se spoustou robotů. Joshua a Alfie jdou z jednoho malého města do druhého, aby si udělali krátké přestávky, než vystřelí laserové zbraně a všechno vyhodí do povětří. Trochu to funguje, díky přirozenému charismatickému poutu mezi Washingtonem a Voylesem, ale rychle stárne.

tvůrce Hlavním problémem je příběh, který postrádá originalitu a nepřesahuje povrchovou úroveň. Existuje spousta dalších nízkorozpočtových filmů, z nichž mnohé se letos promítaly i na Fantastic Festu (viz český sci-fi thriller Bod obnovení), která se dotýká velkých konceptů a obsahuje skvělé světy, ale má mnohem větší vizi a hloubku než scéna Edwardsova studia.

alespoň tvůrce Jeho fotografie ho povzbudí. V posledních několika letech studia sháněla peníze Star Trek, hvězdné války, více než 200 až 300 milionů dolarů, z nichž většina je nacpaná nekvalitně nebo nedokončeně vypadajícím CGI a nikdy neospravedlňuje náklady. V tomto případě tomu tak není. Pouze s malou částí A hvězdné války S rozpočtem (v tomto případě 80 milionů dolarů) nastavuje Edwardsův film nový standard toho, jak by měly žánrové eposy vypadat, s každým zákoutím vyplněným množstvím detailů. Toto je budoucí svět, na který jen tak brzy nezapomenete – pokud totéž lze říci o příběhu, který ho obklopuje.