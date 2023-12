Soutěž filmového festivalu v Karlových Varech zahrnuje „Blaga Lessons“ a „Svatý občan“

Filmový festival v Karlových Varech, který se koná v elegantních lázních v českém bohémském regionu, se během svého 57. ročníku zpolitizuje, ale nenápadným způsobem.

„Nejsem si jistý, jestli vůbec můžete použít slovo ‚jemný‘, když mluvíte o politice, ale nemusí to být vždy ve vaší tváři. Můžete být politický tím, že ukazujete existenční boje staré dámy, která zapletený některými podvodníky,“ řekl s odkazem na „Blagovy lekce“ Stefana Komandareva, který bude soutěžit o Křišťálový glóbus.

Dodává, že zatímco hlavní soutěž obsahuje mnoho příběhů lidí, kteří se snaží vrátit domů nebo jednoduše najít své místo ve světě, festival také oslaví Írán prostřednictvím samostatné sekce s názvem „Další narození“. Íránská kinematografie tady a teď. „Než náš konzultant Lorenzo Esposito přišel s názvem, mysleli jsme na film ‚Íránské podzemí‘, ale politicky můžete být i tím, že budete poetičtí. Neříkáme publiku, jak reagovat. Chceme, aby byli našimi partnery.“ Všimněte si, že satira To se také vrací.

Možná to je něco, co si filmaři vybírají, když řeší obtížná témata, stejně jako v Hypnóze Ernsta de Geera. Připomíná mi to některé severské filmy z minulosti, s jejich extrémy a podivností. „Je to úsměv smíchaný s rozpaky.“

Kromě „Saint Citizen“ od Tinatina Kagrishviliho, „Tanec na okraji sopky“ od Cyrila Arise, „Prázdné sítě“ od Behrouze Karamzadeho, „Fremont“ od Babaka Jalaliho, „Dívky jsou v pořádku“ od Etsasu Arana a „ Blows” ” Marko Rigi Hlavní soutěž přivítá také dva česko-slovenské tituly, “Citlivý člověk” od Thomase Kleina a “Nikdy jsme nebyli módní” od Mateje Chlubačka.

„Když vybíráme české filmy, musí oslovit mezinárodní publikum. To je zásadní. Nejsme tu od toho, abychom za každou cenu propagovali českou kinematografii. Chceme být selektivní,“ říká Och a dodává, že „nikdy jsme nebyli trendy.“ Může mluvit s „kýmkoli.“ Na světě.“

„Tím, že pocházím z menší země, kde filmy nemají vždy bohatou zahraniční kariéru, jsem šťastný a hrdý. Na druhou stranu je „Citlivý člověk“ úzce spjat s určitou českou realitou a vychází z knihy, která je nečte se to snadno, ale chytne vás to za ramena a otřese vámi.“

Zatímco „Červené pokoje“ Kanaďana Pascala Plantea také nutně zvednou obočí – „Je to dobře zorganizované a uspokojující, ale velmi znepokojivé.“ „Budete potřebovat přestávku a možná i after shot,“ říká se smíchem programátor Martin Horina – a Sekce „Proxima“ festivalu je , která debutovala v loňském roce, má více překvapení.

„Těším se, že vyzkouším nové příběhy a jedinečný filmový jazyk,“ říká jeden z členů poroty, režisér Šimon Šafránek, zatímco Horina dodává: „Není to vždy o brutalitě, výzvě a posouvání hranic. Řekl bych, že Proxima je místo pro nové a nádherné filmy, které Elegantně natočené, by měly sloužit jako okno do budoucnosti artové kinematografie.

Mezi tyto filmy patří „Brutal Heat“ od Alberta Hospodarského, „The Song of the Auricanturi“ od Camily Rodriguez Triany, „Imago“ od Olgy Chagdas, „Dark Matter“ z Íránu od Karima Lakzadeha a „Zrození“ z Jižní Koreje od režiséra Ji Young Yoo.. Vybrané tituly.

„Tyto filmy mohou dosáhnout určitých cílů, ale jsou také překvapivé,“ říká Horina.

Russell Crowe má převzít cenu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a vystoupí se svou kapelou Indoor Garden Party. Také naplánováno na vyznamenání: Ewan McGregor a Alicia Vikander. Každý z nich obdrží Cenu prezidenta a představí své nejnovější filmy. Festival zahájí film „Firebrand“, ve kterém Vikander hraje hlavní roli Catherine Parr. McGregor uvede program „You Sing Loud, I Sing Louder“, kterého se zúčastní po boku své dcery Clary McGregor.

Upozorňuje, že odměňování filmových zážitků by se nemělo omezovat pouze na festivaly.

„Bude to znít velmi elitářsky, ale v poslední době jsem měl spoustu špatných zkušeností v kinech, kde se lidé během filmu o Bergmanovi chovají neslušně, jedí nebo si dokonce dělají selfie. Je to směšné a nutí vás říkat: „To by se nikdy nestalo Domov.'“

„Jako festivaly opravdu musíme znovu vytvořit tento prostor pro sledování v kinech a pomoci s pravidelnou distribucí. Je to také naše odpovědnost.“