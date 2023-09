Bob Odenkirk říká, že před infarktem odmítl radu konzervativního lékaře

Bob Odenkirk měl Infarkt v roce 2021 Nyní herec prozradil, že osobní spor s lékařem ho vedl k odmítnutí řádných lékařských rad.

Herec diskutoval o svých zdravotních problémech v The Comedian Tig Notaropodcast Neptej se Teje. „Můj doktor byl konzervativní. Čím byl starší, byl čím dál tím divnější.“ Raději zavolej Saula Řekla hvězda. „Když mi bylo 50, šel jsem k němu a byl to kardiolog, Cedar Sinai, a v té době měl nápisy po celé své kanceláři.“ [saying] „Neakceptujeme Obamacare,“ a nenáviděl jsem tu stránku věci, kterou jsem se naučil až časem.“

„Byl jsem s ním 20 let a on řekl: „Musíte začít brát statiny hned,“ pokračoval Odenkirk. A já řekl: „No, já nevím.“ Srdeční onemocnění v rodině nemám.‘ A on říká: ‚Jen si je vezměte‘.“

Herec se rozhodl získat druhý názor od jiného lékaře, který mu řekl, že léčba srdce ještě není nutná. „Měl jsem infarkt. Myslím, že první lékař měl pravdu,“ řekl herec. „Ten výstřední konzervativní idiot měl pravdu, protože to byl dobrý lékař. Jeho politické názory neměly nic společného s jeho schopností posuzovat vaše zdraví, vaše rozhodnutí a vaše zdravotní potřeby.“

Byl to Odenkirk Spěchal do nemocnice Po zhroucení na natáčení Raději zavolej Saula V červenci 2021. Rychle se vzpamatoval a v září pokračoval v natáčení. „Řeknu to teprve po sté – ale řeknu to ještě 500krát v životě – je to tak hezké, že to každého tolik zajímá,“ řekl později. Řekl to EW. „Děkuji lidem za to, že se o to zajímají, a pokud z toho může vzejít něco dobrého, mohou to být další lidé starší 50 let, kteří přijdou za svým lékařem a možná si nechají udělat dvojitou kontrolu svého srdce.“

V podcastu herec vyzval posluchače, aby oddělili profesionální dovednosti lidí od jejich osobního přesvědčení. Vysvětlil také, že stejně jako vám lékař s pochybnou politikou může zachránit život, může vadný umělec dělat velké umění. „Pokud někdo natočí skvělý film a pak udělá opravdu hroznou osobní volbu chování, o které se všichni učíme, film může být stále skvělým filmem,“ řekl Odenkirk.

