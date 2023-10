Google spouští aktualizaci Pixel Buds Pro 5.9

Po oznámení na události Pixel 8 a Watch 2 z minulého týdne je nyní aktualizace Pixel Buds Pro 5.9 široce dostupná.

Velkou novinkou je funkce detekce konverzace, která rozpozná, když mluvíte. Tím se pozastaví veškerý zvuk, když je aktivní režim průhlednosti. Když vy a vaši konverzační partneři „přestanete mluvit“, aktivní potlačení hluku a hudba se obnoví. Záměrem je využít umělou inteligenci ke snížení manuálních úkolů. Detekci konverzace lze povolit/zakázat na stránce Nastavení zvuku.

Hlavní menu je také domovem „Hearing Wellness“. Aktuální úroveň odkazuje na úroveň decibelů toho, co posloucháte v reálném čase. Expozice „měří hlasitost vašeho poslechu v průběhu času“ a započítává se do doporučeného maxima za posledních 24 hodin a sedm dní. Pokud je tento limit překročen, můžete také dostávat upozornění na hlasitost. Zdá se, že není integrován s širší funkcí digitálního blahobytu systému Android.

Další funkce jsou exkluzivní pro Pixel 8 a 8 Pro, počínaje podporou Bluetooth Super Wideband, která zdvojnásobuje dostupnou šířku pásma vašeho hlasu. To je spárováno s funkcí Clear Calling, která snižuje hluk na pozadí „okolo osoby na druhé straně hovoru“ a zlepšuje její hlas. Google nabízí aktualizované modely, které „lépe rozlišují hlasy od hluku na pozadí“, přičemž tato funkce je na sluchátkách povolena, pokud je na Pixelu 7 nebo novějším aktivováno (Nastavení systému > Zvuk a vibrace >) Clear Calling.

Další funkce Pixelu 8 snižuje latenci na polovinu při přehrávání kompatibilních titulů.

Přejděte na stránku/aplikaci Pixel Buds Pro > Další nastavení > Aktualizace firmwaru a zjistěte, zda máte k dispozici verzi 5.9 (od 4.30) k instalaci. Získáte také stránku přetažení funkcí, na které můžete oznámit nové funkce.

Google také oznámil webovou aplikaci Pixel Buds pro ChromeOS, která vám umožní přepínat mezi režimy potlačení hluku a průhlednosti, měnit další nastavení a instalovat aktualizace firmwaru. To druhé může být užitečné pro majitele iPhone, kteří vlastní sluchátka Google. Nezdá se, že by se to dnes široce zavádělo.