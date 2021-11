2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS je srdcem 911 GT3

Porsche po 16 letech konečně dalo svému sportovnímu vozu Cayman s motorem uprostřed úpravu RS a je to skvělé auto. Porsche 718 Cayman GT4 RS 2022 debutovalo v úterý večer před autosalonem v Los Angeles, poháněné 4,0litrovým plochým šestiválcem od Porsche 911 GT3.

Ano, čtete správně. místo menu Cayman GT4GT4 RS, odvozený z běžného 3,0litrového 911 Carrera bez turbodmychadla, využívá jedinečný 4,0litrový motor 992 GT3. V Caymanu poskytuje 493 koní a 331 lb-ft točivého momentu, 79 koní a 14 lb-ft více než standardní GT4 a o něco méně než to, co dělá GT3. Nejlepší na tom je, že motor GT4 RS běží na 9000 ot./min., identické s GT3. Současné GT4 se rýsuje „pouze“ při 8000 otáčkách za minutu, takže GT4 RS by měl mít naprosto posedlý zvuk a charakter – zvláště s volitelnými titanovými koncovkami výfuku.

Jedinou možností převodovky je sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka PDK, která má převody kratší než Volitelné PDK ve standardním GT4 a stejném designu manuální převodovky jako 911 GT3. Porsche říká, že GT4 RS dosáhne rychlosti 60 mil/h za pouhé 3,2 sekundy, o půl sekundy rychleji než běžné GT4 s PDK a ve stejnou dobu jako GT3, a dosáhne maximální rychlost 196 mil za hodinu, což je o 9 mil za hodinu více, než je standard. GT4 je o 1 mph pomalejší než GT3.

Porsche



Vzhledem k tomu, že jde o model Porsche RS, existuje řada aerodynamických a strukturálních změn zaměřených na získání maximálního výkonu na trati. Nejnápadnějším rozdílem je zadní spoiler s labutím krkem, který byl inspirován závodním vozem 911 RSR. GT4 RS má také nastavitelný přední splitter, nové boční lamely před předními koly, přední blatníky, svody NACA v kapotě, nový zadní difuzor a spodek karoserie a otvory pro přívod vzduchu, které nahrazují zadní boční okna Caymanu. Porsche říká, že GT4 RS generuje o 25 % větší přítlak než běžná GT4.

Světlá výška byla snížena o 1,2 palce a GT4 RS používá 20palcová hliníková kola se středovým zámkem, poprvé u Caymanu. Standardní pneumatiky jsou Michelin Pilot Sport Cup 2 nebo Dunlop Sport Max, ale vysoce viskózní pryž Michelin Pilot Sport Cup 2 R je volitelná. Nastavitelný systém odpružení má nové tlumiče, upravené pružiny, stabilizátory a nové kulové klouby. Porsche říká, že GT4 RS je o 49 liber lehčí než GT4 s PDK, s opatřeními pro úsporu hmotnosti, včetně odlehčeného zadního okna, nových dveřních panelů s látkovými tahy dveří a plastové konstrukce vyztužené uhlíkovými vlákny pro kapotu a přední blatníky.

Porsche



Volitelný paket Weissach dodává kapotě, přívodům vzduchu, bočním zrcátkům a zadnímu spoileru povrch z uhlíkových vláken. Paket Weissach dále přidává titanové koncovky výfuku, text Porsche na zadním okně, semišovou palubní desku Race-Tex, odznak Weissach RS a prošívání opěrky hlavy. Příplatkovou možností pro vozy vybavené Weissachem jsou hořčíková kola, která jsou k dispozici v zářivě sytě modré barvě, aby ladila s barvou, jakou bude mít titanový výfuk za tepla. Porsche očekává, že asi 70 % kupujících GT4 RS si vybere balíček Weissach, podobně jako u modelů 991 GT3 RS a GT2 RS. Obrázky zde ukazují model s evropskou specifikací s paketem Clubsport, který přidává stahovací klec, která nebude nabízena v USA.

To vše dohromady tvoří absolutní bestii na závodní dráze. GT4 RS je již nastaven Násilný čas na kolo Nürburgringu Ze 7 minut 9,3 sekundy u nejdelší konfigurace tratě a na kratší trati dříve používané je RS asi o 24 sekund rychlejší než standardní GT4. Původní cíl Porsche pro smyčku byl 7 minut 15 sekund – RS bylo náhodou mnohem rychlejší.

Porsche



Andreas Breuninger, šéf GT Porsche, říká, že GT4 RS je „nejvýkonnější auto, jaké jsme kdy vyrobili, včetně 911 R“, a dodal, že „se zapíše do historie jako jedno z nejemotivnějších GT současnosti“. Je to velké tvrzení, ale věřím tomu. Brueninger říká, že divize GT vždy chtěla vyrobit verzi RS Caymanu, přičemž zákazníci ji požadovali od debutu původního GT4 v roce 2015, ale musela odpovídat životnímu cyklu vozu. „Nyní je nejlepší čas vyvrcholit.“

Až se začne příští léto prodávat GT4 RS, bude začínat na 143 050 dolarech včetně destinace, o 40 500 $ více než standardní GT4, ale o 20 700 $ levnější než 911 GT3. Nejlepší část? Porsche produkci neomezuje. GT4 RS se bude prodávat tak dlouho, dokud zůstane 718 Cayman, což by mělo trvat alespoň několik let, než dojde v polovině dekády k elektrické výměně 718.