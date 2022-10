Ukázka hry: Minnesota Wild začíná výlet v Bostonu proti Hot Bruins

The Minnesota Wild Svou první divokou jízdu sezony odstartovali s velkou pompou. Namísto pouhého házení míče proti někomu, co by to mohlo trochu usnadnit, zamíří do obousměrného sklepení známého jako TD Garden a vždy čelí dobru. Boston Bruins.

Když: 12:00 CT vyšetření

kde: TD Garden

Televize: BSN, BSWI, Sportsnet

rádio: KFAN 100,3 FM

Není to tak, že by zápasy proti Bruins byly vždy těžké, ale vždy je to nezapomenutelné pro to, co vyprodukují v tomto střetu dvou týmů, které si váží defenzivních útočníků stejně jako kterékoli jiné.

Loňská návštěva Bostonu byla nezapomenutelná i z jiného důvodu. Toto byl debut Matta Boldyho v NHL ve městě, kde hrál svůj vysokoškolský hokej, a nakonec skóroval jako vítěz zápasu v některých filmových dramatech. A už tehdy, když Bruins přišel do St. Paule, byli to Wild, kdo je znovu porazil, takže to není zápas, kdy se budeme třást v botách a děsit soupeře, ale víme, že to bude těsný zápas mezi dvěma velmi dobrými týmy.

Jeden možná začal svou sezónu lépe než druhý – Boston v současnosti vede nad Atlantikem 4-1-0 – ale na papíře víme, že jsou na stejné úrovni.

Očekávaná divoká sestava:

Kirill Kaprizov – Ryan Hartmann – Mats Zukarilo

Tyson Jost – Joel Erickson Eck – Marcus Foligno

Matt Poldi, Marco Rossi, Frederic Goudreau

Brandon Doheme – Sam Steele – Conor Dewar

Jake Middleton – Jared Spurgeon

Jonas Pruden – Matt Domba

John Merrill – Callen Addison

Vzhledem k tomu, že druhý zápas této divoké jízdy se odehraje až v úterý, můžeme pochybovat o tom, že to bude další šance pro Marc-Andre Fleuryho, aby se po velmi těžkém začátku sezóny znovu postavil na nohy.

Jordan Greenway musel kvůli zranění předčasně opustit čtvrteční zápas a manažer Dean Evason dříve potvrdil, že dnes odpoledne nebude hrát, takže pochybujeme, že Tyson Jost získá zpět své místo v této druhé sérii. Modlíme se, aby Marco Rossi a Matt Poldi zůstali spolu, i když tato série nedokázala dosáhnout žádných cílů proti Vancouver Canucks Ve své první sezóně. A zatímco Mason Shaw je zpět s Wild, Connor Dewar pravděpodobně zaujme toto čtvrté místo vedle Brandona Duhaimeho a Sama Steela.

Na Blue Line pravděpodobně dojde k jedné změně. Poté, co ve čtvrtek odehrál svůj 1000. zápas v National Hockey League, stále věříme, že Alex Goligowski uvolní místo vracejícímu se Johnu Merrillovi a po zotavení z mimosezónní operace bude debutovat v sezóně.

Očekávaná sestava Bruins:

Taylor Hall – David Krikje – David Pasternak

Pavel Zacha – Patrice Bergeron – Jake Debrosk

Trent Frederick – Charlie Coyle – Craig Smith

Nick Foligno – Thomas Nozick – AG Greer

Humpus Lindholm – Matt Gerzelcic

Derek Forport – Conor Clifton

Mike Riley – Anton Strallman

Jeremy Swayman pravděpodobně začne domácí curling.

Můžete říct Davidu Pasternakovi, že je toto léto volným hráčem a chce velkou smlouvu? Český křídelník zahájil sezonu třemi góly a osmi body v prvních pěti zápasech, což popohnalo útočný tým Bruins k vítězství v několika zápasech. Bez ohledu na to, jak slabý je zbytek sestavy, víme, že to bude nebezpečné pouze kvůli způsobu, jakým chtějí Bruins hrát hru. Bergeron může hrát s kýmkoli a víme, jak někdy může Charlie Coyle skórovat v náhodných časech.

Snažíme se je nepodceňovat, ale také tento modrý pruh vypadá špatně. Mimo top páru jsou někteří pomalu se pohybující obránci a mohli by projít jako cyklický průměr, ale myslím, že to zatím funguje.

Puck drop je ve 12:00, tak si dejte oběd a dejte si defenzivní hokej.

naléhavé otázky

Může Poldi a/nebo Rus vstoupit do představenstva?

Vypadali, jako by se spolu proti Canucks trochu ztratili, ale teď, když je čas to cítit a studovat pásku, mohou si dnes v Bostonu zajistit nějaké body. Boldy znovu získá sílu Massachusetts a Rossi může být pohodlnější, že nebude v St. Paul.

Bude přesilová hra pokračovat ve výrobě?

Wild vstřelili sedm gólů v Power Play, což bylo nerozhodné první ze všech týmů v NHL, přestože odehráli méně zápasů než kterýkoli jiný tým kolem nich v tabulce. Také, stejně jako třešně vpředu, mají pátý nejvíce střel na terč a sedmý nejvíce střeleckých pokusů – opět, přestože mají méně odehraných her. Je to udržitelné? Myslím, že to nakonec zjistíme.

Chceme alespoň jeden dobrý defenzivní výkon, dokážeme to uskutečnit?

Hlavním příběhem sezóny Wild zatím bylo to, že hrají obranu, jako by hráli NHL 23. Jednoduše se nestarají o to, aby dobře sledovali útočníky, kontrolovali mezery a dělali všechny ty malé věci navíc, aby je blokovali. gólové šance. Tohle není hokej Minnesota Wild, takže možná uvidí, co Bruins nakonec dělají, a prostě je zkopírují. Chceme jen vidět něco, co není tak hrozné, a možná povolit méně než 30 střel na cíl?

brzy se uvidíme!