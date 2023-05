GOYGOL přivítat první studenty

Jsou to čtyři roky, co se trénující sportovci měli možnost vrátit do Ázerbájdžánu po festivalu Evropských olympijských her mládeže 2019 v Baku. Nyní je Ázerbájdžánská federace juda zpět v práci s kadety a rychle se blíží Goygol European Cup.

Je třeba poznamenat, že Ázerbájdžán je velmi silný na European Cadet Tour se svými mladými muži a ženami, v Teplicích v České republice na začátku dubna vedl medailovou tabulku se šesti zlaty, jedním stříbrem a čtyřmi bronzy, podobný osud tým v Záhřebu před měsícem.

Pro mladý tým bude neuvěřitelný zážitek vystoupit před místním publikem.

Viceprezident Ázerbájdžánské federace juda a olympijský vítěz z roku 2008 Elnur MAMMADLI navštěvuje mnoho mezinárodních akcí, aby podpořil svůj tým, nejen na úrovni dospělých, a je velmi rád, že si judo přiveze domů.

Jako olympijský vítěz a viceprezident Ázerbájdžánského svazu juda jsem rád, že naše země bude hostit Evropský pohár kadetů v Goygolu. Nejen, že tato akce poskytuje mladým sportovcům vynikající příležitost předvést své dovednosti a soutěžit na vysoké úrovni, ale také jim to umožňuje před místním publikem, což je neocenitelná zkušenost.

Navíc bych rád dodal, že letošní rok je v Ázerbájdžánu věnován oslavám 100. výročí narození národního vůdce Hejdara Alijeva. Pořádání Evropského poháru kadetů v Goygolu je jen jedním z příkladů odhodlání Ázerbájdžánu podporovat sport a fyzickou aktivitu, což je v souladu s vizí Hejdara Alijeva o silném a prosperujícím Ázerbájdžánu.

Viceprezident Elnour Mammadli (uprostřed) slaví s týmem na Mistrovství Evropy kadetů v Poreči 2022 zisk bronzové medaile smíšeného týmu. © Gabe Gowan

Muhammadli pokračuje,

Tento turnaj je zároveň plně v souladu s vizí prezidenta Ilhama Alijeva propagovat sport a fyzickou aktivitu ve všech regionech Ázerbájdžánu. Prezident chápe, že sport je mocným nástrojem pro podporu zdravého života, národní hrdosti a mezinárodní spolupráce.

Pro Ázerbájdžán je velkou ctí hostit tento turnaj a těšíme se, že v naší krásné zemi přivítáme mladé hráče z celé Evropy.

Akce se bude konat ve dvou dnech 6. a 7. května live.ijf.org Ve slosování 5. května a po oba soutěžní dny.

Autor: Thea Quinn

