Týmy malé ligy se připravují na soutěž | Zprávy, sport, práce

Pro 20 týmů soutěžících na mistrovství světa juniorů v roce 2023 je tato soutěž jen jednou z mnoha překážek, které je třeba překonat.

I po neustálých bojích o poražení místní, poté státní a následně regionální úrovně je posun od větší a větší konkurence velmi rychlý. Pokud vůbec něco, tým Little League, který tvoří, často vyžaduje úroveň mentální síly, kterou si ne každý, ale děti a dospělí, dokáže udržet během konkurenční kampaně.

Když se fanoušci ve středu odpoledne naladí na první zápas turnaje, první zápas na stadionu ve 13:00 mezi Panamou a Evropou a africkým reprezentantem České republiky, hráči a trenéři zvednou palec za odvahu a úsilí, které bylo zapotřebí k tomu, aby se dostali na poslední etapa ve Williamsportu.

Pro Čechy to byl vyčerpávající, ale dominantní regionální turnaj, kdy Středoevropané prošli týmy jako Spojené království 16-0, Francie 4-0, Itálie 4-2 a porazili Nizozemsko ve dvou zápasech zakončených celkovým skóre 25-9.

A nejinak tomu bylo i v Panamě, kde se maloligový Santiago de Veraguas postavil na výzvu baseballem posedlých panamských měst, aby se dostal na velkou show.

Ale pro všechny tyto legitimní nároky je jedna věc, která je často přehlížena v překážkách potřebných k získání stříbra, jednoduše dostat se do budovy.

Od víz, přes požadované lety až po aklimatizaci na místní kulturu, mezinárodní strany musí rychle spolupracovat s Little League, aby získaly potřebné vybavení pro účast v turnaji.

I pro týmy z USA může zvykání si na Williamsport představovat vlastní řadu výzev.

„Je to tak mokré!“ Trenér Nevady Ryan Gifford, který pomáhal vést Battleburn State do Williamsportu, uznal hory podruhé v historii státu.

Teplo a vlhkost v centrální Pensylvánii mohou ustoupit prudkému horku pro soutěžní rozpis. Za Nevadu hrají svůj první zápas Little League Championship ve středu proti Rhode Island, pouhých pět dní poté, co vyhráli regionální turnaj proti Utahu.

Zástupci středozápadu Severní Dakoty se ocitli v podobné situaci, protože místní obyvatelé Fargo reprezentovali zemi, která debutovala v šampionátu.

„[It’s been] moje bláznivé zvířátko,“ řekl asistent trenéra Severní Dakoty Todd Molden. „Vlastně jsme odjeli z domova 2. srpna, abychom se dostali na regionální ve Whitestone v Indianě. A pak, jen abychom se mohli dostat na regionální a naskočit do autobusu, jsme přijeli sem. Byla to neuvěřitelně dlouhá cesta, ale nechtěli jsme vyměň to za cokoliv.“ Prostě neuvěřitelná, neuvěřitelná cesta.“

Ale jestli jsou týmy unavené z dlouhých cest a neustálých soutěží, ještě to nedaly najevo. Na jejich pondělním odpoledni na pikniku šampionátu Little League World Series byli hráči plní energie jako vždy, stolovali a komunikovali se svými budoucími soupeři, zatímco sledovali pohledy a zvuky největšího turnaje Little League.

„[Williamsport] fantastické místo“ dodal Gifford. „Všichni v Little League, celá komunita a všechno, co nám umožňuje sem přijít a nosit tohle, je úžasné. Skvělí lidé a mají tolik zábavy.“

20 týmů začne soutěžit ve středu odpoledne a turnaj pokračuje v plném proudu až do mistrovského zápasu 27. srpna na stadionu Howarda J. Lamadyho.

