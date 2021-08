Vesmírný teleskop Jamese Webba NASA úspěšně dokončil test za 10 miliard dolarů

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek, NASA‘s Vesmírný dalekohled Jamese Webba Připravuje se k odeslání na místo startu.

Týmy inženýrů dokončily dlouhodobý komplexní testovací režim Webbu v zařízeních Northrop Grumman. Mnoho Webbových testů a kontrolních bodů je navrženo tak, aby zajistilo, že nejsložitější observatoř vesmírné vědy na světě bude fungovat tak, jak byla navržena ve vesmíru.

Nyní, když testování observatoře skončilo, začaly dodávky. To zahrnuje všechny kroky potřebné k přípravě Webba na bezpečnou cestu Panamským průplavem na místo startu v Kourou ve Francouzské Guyaně na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky. Bez dalších rozsáhlých testů se technici Webbových čistých prostor přesunuli od prokázání, že vydrží drsné podmínky startu a práce na oběžné dráze, aby se ujistili, že se bezpečně dostali na odpalovací rampu. Technici Webb pro kontrolu znečištění, dopravní inženýři a logistické týmy jsou odborně připraveni zvládnout jedinečný úkol dostat Webba na místo startu. Přípravy na expedici budou dokončeny v září.

Webb bude brzy na cestě

„Vesmírný teleskop Jamese Webba NASA dosáhl významného bodu obratu na své cestě ke startu, když je dokončena konečná integrace observatoře a testování,“ řekl Gregory L. Robinson, programový manažer Webbu v centrále NASA ve Washingtonu. „Máme ohromně oddanou pracovní sílu, která nás dovedla do cíle, a jsme velmi nadšeni, že vidíme, že Webb je připraven ke spuštění a brzy bude na této vědecké cestě.“

Zatímco probíhají nákladní operace, týmy ve Webb Mission Operations Center (MOC) při Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimoru budou i nadále zkoumat a znovu zkoumat složitou komunikační síť, kterou budou používat ve vesmíru. Nedávno se ukázalo, že tato síť dokáže bezproblémově odesílat příkazy kosmické lodi. Cvičení s přímým spuštěním probíhá v rámci MOC s výslovným účelem připravit se na den zahájení i mimo něj. Před spuštěním je toho hodně co dělat, ale s oficiálním dokončením integrace a testování brzy začne další obrovský skok NASA do neznáma vesmíru.

Jakmile Webb dorazí do Francouzské Guyany, týmy zpracovávající start připraví observatoř k letu. To zahrnuje kontroly po odeslání, aby se zajistilo, že observatoř nebyla poškozena při přepravě, naplnění palivových nádrží kosmické lodi hydrazinovým palivem a oxidem dusíku, které bude potřebovat k pohonu raket rakety, aby si udržely oběžnou dráhu, a jejich odpojení před letem. Červeně označené položky, jako jsou ochranné kryty, které udržují důležité součásti v bezpečí při montáži, testování a přepravě. Poté technické týmy připojí hvězdárnu k nosné raketě, raketě Ariane 5 dodávané Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), než odstartuje na odpalovací rampu. Webb je mezinárodní program vedený NASA se svými partnery ESA (Evropská vesmírná agentura) a Kanadskou vesmírnou agenturou.

Vesmírný teleskop Jamese Webba je úžasným počinem lidské vynalézavosti, který je ještě působivější díky překážkám, které Webbův personál překonal, aby poskytl tuto neuvěřitelnou observatoř vesmírných věd. Zemětřesení, ničivý hurikán, vánice, vánice, požáry a globální pandemie jsou jen některé z toho, co lidé za Webbem nosí, aby zajistili úspěch. Webbův příběh je o vytrvalosti – mise s příspěvky tisíců vědců, inženýrů a dalších profesionálů z více než 14 zemí a 29 zemí v devíti různých časových pásmech.

“Pro mě bude spuštění Webbu životním milníkem – budu samozřejmě rád, až bude úspěšný, ale bude to také čas pro hluboké osobní zamyšlení.” Řekl Mark Vuitton, ředitel integrace a testování observatoře Webb v Goddardově vesmírném letovém středisku NASA v Greenbeltu v Marylandu. V tu chvíli přijde dvacet let mého života. “Ušli jsme dlouhou cestu a hodně jsme společně pracovali na zřízení naší letové observatoře. Cesta dalekohledu je jen začátek, ale pro ty z nás na Zemi, kteří jej postavili, náš čas brzy vyprší a my budeme mít příležitost si odpočinout, protože jsme věděli, že dáváme všechno do pořádku, abychom se ujistili, že naše observatoř pracuje. Pouta, která jsme si po cestě vytvořili, budou pokračovat i do budoucnosti. “

Otevíráme nové oko NASA ve vesmíru

Po spuštění projde Webb akčním šestiměsíčním obdobím uvedení do provozu. Krátce po dokončení 26minutového letu na palubě nosné rakety Ariane 5 se kosmická loď oddělí od rakety a její sluneční soustava se automaticky nasadí. Poté všechna další nasazení začnou během několika příštích týdnů z pozemního ovladače umístěného na STScI.

Týmy inženýrů dokončily dlouhodobý komplexní testovací režim pro vesmírný teleskop Jamese Webba v zařízeních Northrop Grumman. Mnoho Webbových testů a kontrolních bodů je navrženo tak, aby zajistilo, že nejsložitější observatoř vesmírné vědy na světě bude fungovat tak, jak byla navržena ve vesmíru. Nyní, když testování observatoře skončilo, začaly dodávky. To zahrnuje všechny kroky potřebné k přípravě Webba na bezpečnou cestu Panamským průplavem na místo startu v Kourou ve Francouzské Guyaně na severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky. Uznání: NASA Goddard Space Flight Center Michael B.Menzel (AIMM): Producent, Michael B.Menzel (AIMM): Video Editor, Michael B.Menzel (AIMM): Videographer, Sophia Roberts (AIMM): Videographer

Webbovi by trvalo jeden měsíc, než by letěl do svého zamýšleného orbitálního místa ve vesmíru asi milion mil od Země, jak se bude pomalu vyvíjet. Nasazení Sunshieldu začne několik dní po spuštění a každý pohyb lze odborně ovládat ze země, což Webbovi poskytne plnou kontrolu nad spuštěním, aby se vypořádalo s jakýmikoli neočekávanými problémy s nasazením.

Jakmile se sluneční štít začne šířit, dalekohled a nástroje se dostanou do stínu a časem se začnou ochlazovat. Během následujících týdnů bude tým mise pozorně sledovat zpomalení observatoře a bude jej řídit pomocí ohřívačů, které budou kontrolovat napětí na přístrojích a strukturách. Mezitím se otevře držák sekundárního zrcátka, základní zrcadlo Rozbalí se to, Webbovy přístroje budou pracovat pomalu a starty raket uvedou hvězdárnu na určenou oběžnou dráhu.

Jakmile se observatoř ochladí a ustálí na chladné provozní teplotě, dojde k několikaměsíčnímu vyrovnání optiky a kalibrace vědeckých přístrojů. Očekává se, že vědecké operace začnou přibližně šest měsíců po zahájení.

„Hlavní“ mise jako Webb jsou generačními projekty. Webb staví na odkazu a poučení z předchozích misí, jako jsou vesmírné teleskopy Hubble a Spitzer, a zase poskytne základ, na kterém lze jednoho dne vyvinout budoucí velké astronomické vesmírné observatoře.

“Poté, co jsem dokončil závěrečné kroky testovacího systému James Webb Space Telescope, nemůžu si pomoct, ale vidím odlesky tisíců jednotlivců, kteří zasvětili Webbovi tolik svého života, pokaždé, když se podívám do toho nádherného zlatého zrcadla,” “Řekl Bill Ochs, webový projektový manažer agentury NASA Goddard.

Po spuštění v roce 2021 bude vesmírný teleskop Jamese Webba přední světovou vesmírnou vědeckou observatoří. Webb bude řešit záhady naší sluneční soustavy, dívat se dále do vzdálených světů kolem jiných hvězd a zkoumat záhadné struktury a původ vesmíru a naše místo v něm.