Kdy je Davis Cup 2021? Rozpis finále, TV přenos, jak sledovat živé vysílání a kdo jsou členové GB týmu

Začíná to mít pocit, jako by to byla nějaká doba, co Velká Británie vyhrála Davis Cup.

Částečně proto, že už je to šest let, ale také proto, že mnozí z těch, kteří se zúčastnili toho nádherného víkendu v Gentu, přešli do velmi odlišných fází své kariéry.

Andy Murray, který odehrál téměř každý zápas a při nedávném vítězství nad Belgií vyhrál dvě dvouhry, řekl, že se letošního turnaje nezúčastní, protože necítí, že si zaslouží místo v týmu. Je pravda, že je nyní číslo 5 v Británii a umístil se mimo 100 nejlepších na světě, ale LTA nechal poslední místo v týmu prázdné jen pár týdnů před cestou do Rakouska s nadějí na trojnásobný Grand Slam. Hrdina, jehož samotná existence byla neocenitelná, možná změní názor.

Jeho bratr Jimmy byl v sestavě mistrovství světa 2021 poněkud kontroverzně vynechán, přičemž Neil Skopsky upřednostnil hrát na straně reklamy před grandslamovým držitelem Joe Salisburym ve čtyřhře.

Kyle Edmund, další hráč GP dvouhry ve finále 2015, nehrál od října 2020 kvůli pokračujícímu zranění kolena, které si vyžádalo operaci.

Z britských hráčů, kteří se podíleli na vítězstvích nad Spojenými státy, Francií, Austrálií a Belgií, zůstává pouze Dan Evans, který bude sloužit jako hráč č. 2 ve dvouhře, protože Britové se pokusí vyhrát v pěti vzájemných zápasech během devíti dnů. získat zpět titul, který naposledy vyhráli v roce 2015.

tým GB hráčů (Kapitán: Leon Smith) Cameron Norrie (pořadí jednotlivců: 12)

Dan Evans (pořadí pro jednotlivce: 25)

Liam Brody (jednotlivé pořadí: 128, dvojité pořadí: 243)

Joe Salisbury (pořadí pro čtyřhru: 3).

Neil Skopsky (dvojité umístění: 20) kombinace GB vs. Francie, sobota 27. listopadu, 9:00 britského času

GB vs. Česká republika, neděle 28. listopadu, 9:00 britského času Očekávaná loterie Čtvrtfinále proti Srbsku, úterý 30. listopadu, 15:00 britského času

Semifinále proti Rusku, sobota 4. prosince, poledne britského času

Finále Davis Cupu bude možné sledovat ve Spojeném království přes Eurosport 1 (Sky 410, BT 412, Virgin 521), Eurosport 2 (Sky 411, BT 413, Virgin 522) nebo na Eurosport Player

Vzorec

Každé losování se skládá ze dvou zápasů dvouhry z nejlepších ze tří skupin, po nichž následuje čtyřhra, přičemž vítězem je vyhlášen tým, který jako první vyhraje dva zápasy. Týmy si mohou vybrat libovolnou kombinaci svých pěti nominovaných hráčů, ale nejvýše postavený hráč jednotlivce se utká s výše postaveným hráčem než soupeř. V úvodním kole nového formátu se GB dostal do semifinále, než porazil konečného mistra Španělska.

V letošním roce je naplánován start skupinových fází od čtvrtek 25. listopadu ke mě neděle 28. listopadu, se šesti skupinami po třech týmech, z nichž každý působí ve třech různých městech.

Turín bude hostit skupinu D.AustrálieA ChorvatskoA Maďarsko) a skupina E (Spojené státy americkéA ItálieA Kolumbie), zatímco skupina A (ŠpanělskoA RTFA Ekvádor) a skupina B (KanadaA KazachstánA Švédsko) v Madridu.

Mezitím skupina C (FrancieA Velká BritánieA Česká republika) a skupina F (SrbskoA NěmeckoA Rakousko) v Innsbrucku, kde se vztahy budou odehrávat za zavřenými dveřmi kvůli místnímu uzamčení.

Vítěz z každé skupiny plus dva nejlepší druzí ze šesti skupin postoupí do čtvrtfinále, které se bude konat v po sobě jdoucích dnech pondělí 29. listopadu ke mě čtvrtek 2. prosince.

Poté se celý turnaj sejde v Madridu, kde se odehraje semifinále pátek 3. prosince A Sobota 4. prosince, poslední den neděle 5. prosince.

Abu Dhabi povinné?

Je to teprve druhý ročník turnaje pod vedením produkční společnosti Kosmos, kterou spoluzaložila barcelonská fotbalová legenda Gerard Pique.

Byli to právě oni, kdo zavrhl celoroční turnaj, který v jejich domovských zemích utvářel remízy ve prospěch akce ve stylu „Tennis Fest“, která se konala pouze v Madridu v roce 2019, než nabrala současnou hybridní podobu.

ale, The Daily Telegraph Bylo oznámeno, že Cosmos nyní podepsal dlouhodobou dohodu o přemístění turnaje zpět na jedno místo, konkrétně do Spojených arabských emirátů.

Abu Dhabi je považováno za hlavní navrhovanou základnu, ačkoli jiné části země by mohly být také použity pro akci typu Světového poháru.

Kapitán Davis Cupu Leon Smith o plánech řekl: „Slyším to jen z druhé ruky. Pokud by to, co by mohlo dopadnout správně, myslím, že by bylo hezké o tom mluvit, než učiníme jakákoliv rozhodnutí.“

„Pokud mluvíte s kýmkoli z hráčů nebo lídrů, kteří tu atmosféru zažili, prostředí je velmi důležité. Ať už je to doma, ať je to daleko, mělo by to být plné davů, mělo by to být pro hráče to nejlepší.“ a stoly.“

