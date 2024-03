Může ISIS Khorasan provést útok ve stylu Moskvy na americkou půdu? Americký úředník varuje: „Jsou odvážní a nenávidí nás“

Několik dní poté, co ISIS-K provedl útok na moskevskou koncertní síň, americký protiteroristický činitel varoval, že ISIS-K by mohl provést podobný útok na americké půdě překročením hranice země.

Protiteroristický důstojník zdůraznil, že americké úřady zvažují hrozbu místního útoku ISIS-K „velmi vážně“ a řekl: „Nenávidí nás a vše, za čím stojíme.

Podle úředníků celní a pohraniční stráže zatkli v roce 2021 na jižní hranici 15 podezřelých z teroristů, v roce 2022 98 a v roce 2023 169.

Současný federální představitel pod podmínkou anonymity řekl listu The Washington Post, že ultranásilná odnož ISIS-K se „posílila“ a že se její členové pokusí využít chaosu na americko-mexické hranici v roce aby si vybral „větší“ cíl.

Zdroj řekl: „Útok na americkou půdu je určitě možný,“ ve snaze poslat zprávu.

To přichází uprostřed obav ze stovek jednotlivců ze zemí překračujících hranice a stěhování na místo, kde ISIS-K aktivně nabírá lidi.

Přečtěte si také: Joe Biden odpaluje komentáře Donalda Trumpa o Rusku a NATO a nazývá je „hloupými“, „hanebnými“ a „neamerickými“

„Jsou odvážní a vždy hledají cíle.“

„Jsou odvážní a vždy hledají cíle."

Zatímco odborníci se domnívají, že ISIS-K se pravděpodobně zaměří na Evropu, bývalý kapitán americké armády popsal otevřené hranice jako „hlavní obavy“ pro teroristy, kteří se po moskevských útocích snaží dostat do USA.

„Stačilo by jen pár z nich, aby se vyzbrojili a zaútočili na velkou událost.“ [such as a] Koncert, baseballový zápas, Times Square [in New York City] Přivést terorismus na americkou půdu.“

Řekl také, že členové ISIS-K, kteří provedli nálet v Moskvě, byli z Tádžikistánu, kde má teroristická skupina masivní podporu.

Přečtěte si také: Moskva zatkla 6 ruských novinářů, včetně novináře, který se zabýval procesy s Alexejem Navalným: zpráva

Při útoku na koncertní sál v Moskvě zahynulo 143 lidí

Moskva byla 22. března svědkem nejsmrtelnějšího teroristického incidentu v Evropě za posledních 20 let, kdy čtyři teroristé zahájili palbu na koncertní sál Crocus City Hall v Moskvě a zabili 143 lidí.

Po útoku Rusko uvedlo, že zatklo 11 lidí, včetně čtyř údajných ozbrojenců.

ISIS-K byl také zodpovědný za incident na kábulském letišti během bouřlivého stažení USA z Afghánistánu, který si vyžádal životy 183 lidí, včetně 13 příslušníků amerických služeb.

Provincie ISIS Khorasan se poprvé objevila v Afghánistánu a Pákistánu v letech 2014 a 2015 poté, co se její vůdci odtrhli od Talibanu a Al-Káidy.

Američtí představitelé, kteří varovali před rozšiřujícími se aktivitami ISIS v provincii Chorásán, tvrdili, že „začátkem března“ vydali zvláštní varování Rusku před „plánovaným útokem“, uvedla NPR.